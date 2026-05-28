Przychód bez strategii i powtarzalnego procesu sprzedaży często jest tylko iluzją wzrostu firmy. Robert Paszkiewicz wyjaśnia, dlaczego chaos, uzależnienie od kluczowych klientów i brak długoterminowego myślenia obniżają wartość przedsiębiorstwa.

Niby są nowe projekty, ale marża nie rośnie. Przewidywalności nie ma. O powtarzalności tak de facto możemy zapomnieć. To bardzo istotny czynnik, dlatego że w wielu przypadkach firmy uzależnione są albo od kluczowych pracowników, albo od kluczowych klientów. Dosłownie cały przychód oparty jest na kilku firmach. No i w ten sposób nie da się skalować organizacji, więc to jest złudzenie, że mamy przychód. Wyobraźmy sobie, że chcemy, aby taka firma została sprzedana. Przychodzą konsultanci, sprawdzają i wycena takiej spółki, która ma takie uzależnienie, jest niższa niż spółki zdrowej – o powtarzalnym przychodzie

mówi Robert Paszkiewicz, RP Advisory podczas SoDA Conference 2026