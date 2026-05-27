Czy rowery miejskie to przyszłość transportu w Polsce i Europie? Tomasz Wojtkiewicz prezes Nextbike Polska opowiada o produkcji rowerów pod Warszawą, AI w zarządzaniu flotą i wizji miast bez prywatnych samochodów.

Ludzie chcą, żeby transport czy w ogóle środki komunikacji były punktualne, niezawodne, na czas. Cena jest dopiero szóstym faktorem wyboru, jeżeli chodzi o transport publiczny. I osobiście jestem przekonany, wierzę bardzo mocno w to, że my możemy żyć w miastach, które będą wolne od prywatnych samochodów. Sam jestem doskonałym przykładem, bo od czterech lat żyję bez samochodu. Znaczy mamy w domu z żoną, ale to jest duży samochód, rodzinny, którym bardziej ona się porusza. W dużych miastach można poruszać się bez auta. Mamy tyle środków komunikacji, że transport czy mobilność jest wolnością, a wolność jest prawem. My powinniśmy z niego korzystać i mieć możliwość przemieszczania się po miastach bez samochodu

mówi Tomasz Wojtkiewicz, Nextbike Polska SA podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC2026)