Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP) zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w bieżącym roku, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Putynkowski.

„Dążąc do wzmacniania naszej pozycji na arenie globalnego biznesu, planujemy zadebiutować na polskiej giełdzie, co jest wyrazem wiary w potencjał rynku, na którym działamy. Mogę zdradzić, że dyskusje i prace w tej sprawie ciągle trwają. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zamierzamy zadebiutować na NewConnect w bieżącym roku” – powiedział ISBtech Putynkowski.

W ciągu ponad 10 lat działalności spółka zrealizowała łącznie ponad 20 projektów (nad niektórymi z nich nadal jeszcze pracuje). Wartość portfolio projektów wynosi blisko 250 mln zł. Łączna liczba pracowników i osób, z którymi współpracuje to ponad 80. ekspertów.

„Aktualnie pracujemy nad przetwarzaniem CO2 (gazu emisyjnego) na materiały budowlane i paliwa technologiczne, co może zrewolucjonizować rynek paliw i materiałów budowlanych. Wykorzystanie w dużych ilościach gazu emisyjnego do produkcji materiałów czy produktów handlowych jest odpowiedzią na rosnącą presję kosztową w środowisku przemysłu wysokoemisyjnego np. ceramiki i materiałów budowlanych, czy energetyki zawodowej. Pracujemy również nad technologiami z drugiego bieguna rynku tj. nad nowoczesnymi materiałami do zastosowań w systemach przechowywania energii (akumulatory, superkondensatory itp.)” – wymienił prezes.

Poza planami debiutu na polskiej giełdzie spółka jest w trakcie prac związanych z budową nowej siedziby w Krakowie.

„Mamy nadzieję, że za około 3-4 lata będziemy mogli z niej korzystać. Będzie to nowoczesny budynek biurowo-produkcyjno-laboratoryjny, który w znacznym stopniu ułatwi nam codzienną pracę” – podsumował prezes.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu to hub R&D dla przemysłu. Ponadto spółka zarządza również funduszem VC Link, który inwestuje w obszarach inżynierii materiałowej, energetyki, automatyzacji i robotyzacji przemysłu. Prowadzi także działalność projektowania, budowy oraz eksploatacji przemysłowych farm fotowoltaicznych.

Źródło: ISBnews