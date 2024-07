Play agreguje streaming, rozmawia o poszerzaniu swojej oferty z kolejnymi dostawcami treści i rozrywki, poinformował ISBtech dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play Artur Dominiak.

„Cały czas obserwujemy nowe serwisy, które pojawiają się na rynku. Każdy z nich ma swój pomysł na siebie, oferuje dostęp do unikalnych treści. Rozmawiamy z wszystkimi dostawcami, bo chcemy być dobrzy w roli agregatorów tych treści. Nie mamy ambicji, żeby je tworzyć. Natomiast chcielibyśmy, żeby nasi klienci wraz ze światłowodem dostawali dostęp do najlepszych treści wideo” – powiedział ISBtech Dominiak.

Dodał, że strategia Play, jeśli chodzi o dostarczanie infrastruktury światłowodowej, jest oparta na dwóch filarach.

„Po pierwsze, na zwiększaniu zasięgu. Chcielibyśmy w najbliższych latach dotrzeć do 7 mln gospodarstw domowych. Drugim filarem jest podniesienie jakości sieci ze standardu kablowego do światłowodu. To element, na którym bardzo mocno będziemy się skupiać, żeby zapewnić naszym klientom przyszłościowe rozwiązanie, z którego będzie można korzystać przez najbliższe kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat. Wierzymy, że jesteśmy w stanie łączyć usługi związane ze światłowodem z usługami dostępu do treści” – dodał dyrektor.

Play rok temu wprowadził na rynek Telewizję Nowej Generacji, czyli streaming łączony z kanałami liniowymi, a wyniki usługi po tym okresie są zgodne z oczekiwaniami operatora.

„Tak, jak szacowaliśmy, co trzeci klient wybiera Telewizję Nowej Generacji. Mamy bardzo pozytywny odbiór ze strony klientów. W związku z tym będziemy też pracować nad tym, żeby ten produkt rozwijać, by jeszcze bardziej był dopasowany do oczekiwań klientów” – powiedział Dominiak.

Streaming i treści zindywidualizowane, dopasowane do konkretnego klienta dzięki światłowodowi, zyskują popularność, podkreślił.

„Oferują jakość 4K. Cokolwiek się wydarzy w przyszłości, czy to będzie 8K, czy ktokolwiek wymyśli 16K, to w ciągu najbliższych 10-15 lat, dzięki inwestycjom w światłowód, będziemy w stanie to zapewnić klientom” – wskazał dyrektor.

Dodał, że operator systematycznie analizuje kwestie związane z AR, gamingiem i innymi kierunkami, w kierunku których podąża rozrywka.

„Chcielibyśmy, żeby nasz światłowód był narzędziem dostępu do rozrywki. Chcielibyśmy być agregatorem, który przedstawia najciekawsze rozwiązania z perspektywy klienta. Nie mogę dzisiaj zadeklarować, że za dwa lata będziemy mieli Telewizję Nowej Generacji z rozszerzoną czy z wirtualną rzeczywistością. Dużo zależy od rozwoju technologii. Moim zdaniem, ona dzisiaj wciąż jeszcze nie jest na tyle sprawdzona i na tyle rozwinięta. Jednak uważnie obserwujemy rynek i za każdym razem, kiedy tylko widzimy jakąś okazję, to tak jak w przypadku Telewizji Nowej Generacji, na pewno będziemy z tych okazji korzystać” – podsumował dyrektor.

Grupa Play, lider rynku telekomunikacyjnego, oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Źródło: ISBnews