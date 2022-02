Odsetek firm, które poddały cyfryzacji i automatyzacji zdecydowaną większość swoich procesów biznesowych wynosi 30%, natomiast 39% organizacji prowadzi intensywne działania w tym kierunku, a blisko co czwarta firma podejmuje projekty o charakterze punktowym, wynika z raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”.

„Cyfrowa transformacja to potężne wyzwanie dla biznesu. Każdy zgodzi się jednak, że obecnie nie ma już od niej odwrotu. Nie dziwi więc, że rozwiązania chmurowe – pozwalające na skalowalność i znaczne przyspieszenie wdrożenia projektów informatycznych – w dobie pandemii zyskały na popularności. Obecnie aż 93% badanych przez nas firm podejmuje działania w obszarze cyfrowej transformacji, a rozwiązania chmurowe stanowią istotny element tej strategii. Co więcej, z naszych obserwacji wynika, że chmura wspiera rozwój biznesu we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki – przemysłu i produkcji, ochrony zdrowia i medycyny aż po finanse i bankowość” – powiedział prezes Polcom Marcin Gwóźdź, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Wśród badanych 75% utożsamia cyfrową transformację z udostępnianiem pracownikom rozwiązań technologicznych zwiększających produktywność – np. samoobsługowych portali pracowniczych – dowiadujemy się z raportu firmy Polcom i Intel. Dla przedsiębiorstw w obliczu rosnącej popularności pracy zdalnej bardzo ważne jest, by komfort pracy łączyć z efektownością i produktywnością, a to bowiem przekłada się na biznesowe cele i wzrosty, podano także.

„Badanie Polcom i Intel uwidoczniło trend, wskazujący, że w dużej mierze cyfrowa transformacja kojarzona jest z adopcją cyfrowych miejsc pracy (61%), czyli wyposażenia ich w nowe narzędzia w związku ze zmianą stylu pracy oraz oderwaniem pracowników od ich biurek. Przedsiębiorcy wiedzą, że stworzenie cyfrowych miejsc pracy to nie końcowy cel digitalizacji, ale droga ku konkretnym korzyściom biznesowym, dzięki wyższej produktywności, lepszej współpracy czy nowoczesnym miejscom pracy. 58% ankietowanych z kolei łączy cyfrową transformację z cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych. Nie tylko tworzenie cyfrowych miejsc pracy, ale i dbałość o standard i nowoczesność produkcji jest krokiem do biznesowych wzrostów w przedsiębiorstwie” – czytamy dalej.

Według badania 69% firm przyznaje, że cyfrowa transformacja kojarzy im się z wdrażaniem nowych technologii – tj. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego czy internetu rzeczy.

„Menedżerowie dobrze wiedzą, że wkraczanie rozwiązań IT w obszary dotychczas analogowe pomaga zasypać dług technologiczny i wykorzystać IT do budowania przewagi konkurencyjnej. Gdy mowa o adopcji aktualnych trendów IT, które mają firmom pomóc, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że to to nie tylko chmura czy cyfrowe miejsca pracy, ale też robotyzacja, automatyzacja przemysłu, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość. I choć tylko 43% respondentów utożsamia cyfrową transformację z migracją zasobów i aplikacji do chmury obliczeniowej, to nie da się nie przyznać, że jest ona wciąż aktualnym trendem – postrzegana jest jako naturalny postęp technologiczny” – napisano w materiale.

Jak wynika z badania, przedsiębiorstwa w Polsce mają wysoką świadomość działań i planów, jakie powinny wdrożyć, by zyskać w biznesie. W krajobrazie pędzącego rynku nie ma miejsca na dług technologiczny czy utratę przewag konkurencyjnych, podsumowano w informacji.

Polcom od niemal 30 lat działa na rynku polskim i europejskim. Początkowo firma była integratorem IT i koncentrowała się na usługach w zakresie przechowywania danych. Obecnie Polcom świadczy przede wszystkim usługi outsourcingu IT, w tym usługi udostępniania mocy obliczeniowej w oparciu o zespół własnych ośrodków przetwarzania danych.

Źródło: ISBnews