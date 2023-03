Alumetal planuje zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie posiadanych mocy produkcyjnych w 2023 r., zapowiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.

„W 2023 roku planujemy ponownie zwiększyć ilości sprzedaży i wypełnienie posiadanych mocy produkcyjnych. W minionym roku wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Alumetal osiągnęło 90%, ciągle jest więc przestrzeń do wzrostu. Przemysł motoryzacyjny od początku 2023 roku odrabia straty po trzech minionych latach i to daje nam dobrą bazę pod realizację kolejnych planów rozwojowych” – napisała Drzyżdżyk w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wolumen sprzedaży skonsolidowanej w 2022 roku wyniósł 247,8 tys. ton i zwiększył się o 7% w stosunku do 2021 roku. Jest to najwyższy poziom sprzedaży ilościowej Grupy Alumetal w historii, podkreśliła spółka.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews