Arctic Paper i jego szwedzka spółka zależna Rottneros podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia spółki joint venture, której celem będzie budowa w Kostrzynie nad Odrą fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego, podała spółka. Uruchomienie nowej fabryki planowane jest na koniec 2023 roku. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 12-15 mln euro (około 55-70 mln zł), w tym udział Arctic Paper wyniesie 50%.

Sposób finansowania inwestycji jest jeszcze przedmiotem ustaleń. Zdolność produkcyjna nowej fabryki szacowana jest na 60-80 mln tacek rocznie. Według szacunków spółki, inwestycja przyniesie roczny przychód w wysokości 9-11 mln euro (około 40-50 mln zł), podkreślono. Wydajność istniejącego zakładu Rottneros Packaging w Sunne (Szwecja) wynosi obecnie 15-20 mln tacek tego typu.

Poza dostarczaniem na rynek opakowań przyjaznych środowisku i klimatowi, celem jest również wykorzystanie nowego zakładu jako przykładuwysokiej jakości, skalowalnej i konkurencyjnej metody produkcji.

„Inwestycja będzie ważnym krokiem w realizacji naszej nowej strategii 4P, w ramach której Grupa Arctic Paper obok produkcji papierów graficznych i celulozy rozwinie dwa kolejne segmenty działalności w dynamicznie rosnących obszarach. Zawsze wierzyliśmy w Rottneros

jako strategiczną inwestycję i czekamy na rozwój wspólnego biznesu w zakresie produkcji tacek z włókna celulozowego. Fabryka Arctic Paper w Kostrzynie spełnia wszystkie warunki, zarówno techniczne, jak i geograficzne, by móc szybko rozpocząć produkcję” – powiedział prezes Arctic Paper Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Nowa inwestycja wykorzysta doświadczenie spółki Rottneros Packaging AB w zakresie produkcji opakowań z celulozy. Planowane produkty to zarówno tacki nielaminowane, jak i laminowane do pakowania w tzw. atmosferze modyfikowanej z barierą tlenową, która zapewnia do trzech tygodni przydatności do spożycia zapakowanych artykułów, zaznaczono.

„To doskonały kolejny krok, aby pokazać, co Rottneros Packaging może zrobić na drodze do zmiany w kierunku opakowań z surowców odnawialnych, w którym działa cała branża. Niezwykle ekscytujące będzie obserwowanie, jak będziemy dążyć do osiągnięcia wiodącej pozycji w produkcji tacek z formowanego włókna celulozowego, spełniających najwyższe możliwe wymagania dotyczące opakowań” – dodał prezes i CEO Rottneros Lennart Eberleh.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

