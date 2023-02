Powstanie w Szczecinie Klastra Energetycznego to główny wniosek z pierwszej edycji Forum OP.EN – konferencja odbyła się 31 stycznia w Hanza Tower w Szczecinie. Wydarzenie zgromadziło blisko 150 osób. Nie zabrakło prelegentów z całej Polski oraz żywych dyskusji na temat energetyki, inwestycji energetycznych oraz finansowania zadań związanych z energetyką. – Jesteśmy dumni, że udało się to wydarzenie zorganizować tak szybko. To była odpowiedź na realną potrzebę przedsiębiorców w regionie – mówi Jakub Manicki, współorganizator wydarzenia.

Przedsiębiorcy muszą stać się bardziej „zieloni”

Idea Forum OP.EN – Optymalizacja Energetyczna, to informowanie przedsiębiorców oraz wymiana doświadczeń w zakresie energii odnawialnej, energetyki oraz finansowania inwestycji związanych z transformacją energetyczną w przedsiębiorstwach. Wydarzenie miało charakter otwarty i cieszyło się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców.

Podstawowy wniosek z Forum OP.EN to apel do przedsiębiorców, by byli przygotowani na aplikowanie o pieniądze z Unii Europejskiej na zmiany w firmach polegające na wdrażaniu strategii Green Deal. Firmy, które będą „zielone” będą mieć szanse na wysokie dofinansowania.

– Naszym celem było informowanie przedsiębiorców, jakie możliwości czekają na nich w związku z nową perspektywą unijną. Cieszy nas wysoka frekwencja. Mam nadzieje, że kolejnym „dzieckiem” tej konferencji będzie powołanie w Szczecinie klastra energetycznego. To wielka potrzeba przedsiębiorców w tych trudnych czasach – mówi Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting, współorganizator wydarzenia.

– Zostawiliśmy przedsiębiorców ze sporą ilością praktycznych porad dotyczących energii, oszczędzania czy inwestycji. Prelegenci mówili nam, że trwające kwadrans przemówienia nie dają im szansy na wyczerpanie całego tematu. Nie ma jednej odpowiedzi, co dane przedsiębiorstwo powinno zrobić w czasie kryzysu energetycznego. Wiadomo jednak, że nikt nie może sobie pozwolić na bezczynność. Transformacja energetyczna staje się faktem. Im szybciej przedsiębiorcy będą gotowi na inwestycje w tym zakresie, tym lepiej dla nich – mówi Jakub Manicki, firma Red Snake, współorganizator wydarzenia.

Magazyny ciepła, wodór, fotowoltaika? Przedsiębiorcy nie wiedzą w co inwestować, by oszczędzić

Koszty opłat za prąd i gaz to obecnie największe zmartwienie przedsiębiorców w Polsce. Potwierdziła to podczas konferencji Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

– Bardzo się cieszę, że Północna Izba Gospodarcza była partnerem w organizacji tego wydarzenia. Po pandemii, wojnie i inflacji to właśnie energetyka jest czymś, co spędza sen z powiek przedsiębiorcom. To bardzo demokratyczna podwyżka, bo dotyka zarówno przemysł, logistykę jak i usługi czy gastronomię. Tyle, że sektor MŚP nie jest w stanie w żaden sposób poradzić sobie z takim wzrostem opłat. Przedsiębiorcy szukają odpowiedzi na pytanie: w co inwestować? Czy zakładać fotowoltaikę? Czy inwestować w magazyny energii, a może czekać na rozwój energii wodorowej? Ta konferencja dała im potężną dawkę wiedzy – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Partnerem w organizacji wydarzenia było także Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Druga edycja Forum OP.EN planowana jest na jesień 2023.

Źródło: Materiał Prasowy