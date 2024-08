Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowy z partnerami finansującymi w sprawie uruchomienia naborów na preferencyjne pożyczki unijne dla przedsiębiorców z Mazowsza, podał bank. To kolejny krok we współpracy samorządu z BGK, który na zlecenie zarządu województwa mazowieckiego wdraża instrumenty finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki powierzone BGK to 360 mln zł.

Wsparcie będzie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w innowacje oraz zwiększyć konkurencyjność swoich produktów lub usług. Pożyczki będą dostępne w drugiej połowie września. Wnioski można składać u partnerów finansujących, którzy współpracują z BGK, podano.

„Dzięki pożyczkom zostanie zrealizowanych wiele nowych inwestycji biznesowych dla MŚP. Mam nadzieję, że ich efektem będzie zmniejszenie dysproporcji rozwojowych oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jest to ogromna szansa na wzmocnienie gospodarki i potencjału Mazowsza” – powiedział wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk, cytowany w komunikacie.

„Podpisanie pierwszych umów między BGK a partnerami finansującymi w projekcie Fundusze Europejskie dla Mazowsza oznacza, że już we wrześniu przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o finansowanie” – dodał dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich BGK Paweł Chorąży.

W grudniu 2023 r. zarząd województwa mazowieckiego podpisał z BGK umowę o finansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Pieniądze, którymi zarządza BGK, to 360 mln zł, z czego 271 mln zł to środki z UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Pieniądze te będą przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i OZE. W obecnej perspektywie UE pula środków na pożyczki inwestycyjne dla mazowieckich przedsiębiorstw to ponad 245 mln zł.

Oferta jest skierowana do mikro-, małych i średnich firm oraz do przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps (z siedzibą lub miejscem inwestycji w granicach województwa mazowieckiego), podano również.

„Pożyczki będą dostępne w dwóch wariantach. W zależności od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może się ubiegać o: pożyczkę inwestycyjną dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) – dla przedsiębiorców z m.st. Warszawa oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego; lub o pożyczkę inwestycyjną dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) – przedsiębiorcy z pozostałych powiatów woj. mazowieckiego” – czytamy dalej.

Dzięki pożyczce można sfinansować m.in.:

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych lub specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie;

rozbudowę przedsiębiorstwa związaną z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;

rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

inwestycje zmieniające proces produkcyjny (m.in. przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów) lub zmianę w sposobie świadczenia usług, wymieniono.

Źródło: ISBnews