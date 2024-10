Zgodnie ze zobowiązaniami zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2026 Biedronka planuje m.in. zmniejszyć zużycie energii o 10% do 2026 r. w porównaniu do 2021 r., a także emisję dwutlenku węgla wynikającą z transportu towarów do sklepów o 5% oraz pobór wody w działalności dystrybucyjnej o 5% w tym okresie, podano w „Raporcie ESG” sieci.

„Zobowiązania zrównoważonego rozwoju Biedronki na lata 2024-2026:

* Utrzymanie liczby lokalizacji z certyfikatem środowiskowym (17 centrów dystrybucyjnych) i zapewnienie certyfikacji środowiskowej dla nowych lokalizacji (centra dystrybucyjne i jednostki przemysłowe otwarte w latach 2024-2026).

* Wspieranie i/lub realizacja w latach 2024-2026 co najmniej dwóch projektów z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej zgodne z Globalnymi Ramami Różnorodności Kunmig-Montreal i coroczne ujawnianie ich wyników.

* Zmniejszenie śladu węglowego Grupy w zakresach 1 i 2 w wartościach bezwzględnych o co najmniej 10% do roku 2026 w porównaniu z rokiem 2021. Zobowiązanie to jest zgodne z krótkoterminowym celem naukowym przedstawionym przez Jerónimo Martins organizacji Science Based Targets Initiative.

* Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynikającej z transportu towarów do sklepów o 5% (w tonach CO2e na przewiezioną paletę) do 2026 r. w porównaniu z rokiem 2021 r.

* Zaangażowanie w latach 2024-2026 co najmniej 10 dostawców z grona 100 największych dostawców w kategorii zakupionych produktów w celu współpracy nad określeniem strategii redukcji emisji z zakresu 3.

* Zmniejszenie zużycia energii o 10% (na 1000 euro sprzedaży) do 2026 r. w porównaniu z rokiem 2021 r.

* Zmniejszenie poboru wody w działalności dystrybucyjnej o 5% (na 1000 euro sprzedaży) do 2026 r. w porównaniu z rokiem 2021 r.

* Zapewnienie, aby do 2026 roku przynajmniej 25% opakowań produktów marki własnej było zaprojektowanych zgodnie z zasadami ekoprojektowania, z uwzględnieniem asortymentu z 2023 r.

* Zmniejszenie o 10% do 2025 r. jednostkowego zużycia tworzyw sztucznych mierzone w tonach opakowań plastikowych na milion euro obrotu w porównaniu z rokiem 2018 r.

* Zwiększenie zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach plastikowych, za które odpowiadamy (marka własna, opakowania usługowe, torby reklamowe i folia do pakowania) do 25% do 2025 roku.

* Zapewnienie rocznego poziomu odzysku odpadów na poziomie co najmniej 85% wolumenu wytworzonych odpadów do roku 2026.

* Ograniczenie rocznego marnowania żywności do 2,5% całkowitej sprzedaży żywności (w tonach) w latach 2024-2026.

* Do 2026 r. zwiększenie o 10% w stosunku do roku 2023 ilości uratowanej żywności we własnych operacjach i w łańcuchu dostaw poprzez darowizny żywnościowe, sprzedaż produktów spożywczych z krótką datą przydatności po obniżonej cenie, wykorzystanie niesklasyfikowanej żywności od rolników i pozostałości z własnej działalności oraz odzysk zmarnowanej żywności na paszę i bioprzetwarzanie” – czytamy w raporcie.

Sieć Biedronka liczyła 3 620 sklepów o łącznej powierzchni 2,58 mln m2 na koniec czerwca 2024 r.

Źródło: ISBnews