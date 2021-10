Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) wysokości do 75 mln euro, tj. ok. 350 mln zł, na finansowanie projektów służących ochronie klimatu, realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) oraz podmioty sektora publicznego, podał BOŚ.

Wsparcie przeznaczone będzie na projekty związane z efektywnością energetyczną budynków w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmy i samorządy, podano.

Co najmniej 50% pożyczki z EBI będzie przeznaczone przez BOŚ na działania z zakresu ochrony klimatu, takie jak rozwój efektywności energetycznej w budynkach lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej.

„Podpisana dziś umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jest naszym kolejnym wspólnym projektem finansowym. W BOŚ obserwujemy, szczególnie w tym roku, bardzo duże zainteresowanie ze strony firm, ale także samorządów kredytami związanymi z zieloną transformacją. Nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu z ulokowaniem tych środków” – powiedział ISBnews prezes BOŚ Wojciech Hann po podpisaniu umowy z EBI podczas kongresu Impact21 w Poznaniu.

Jak wskazał, struktura udzielanych kredytów opierać się będzie na mechanizmie łączenia środków, czyli 50% pochodzić będzie z transzy EBI, a 50% to będą środki z BOŚ.

„Zgodnie z obowiązującym porozumieniem, jeśli wyczerpiemy przyznany nam limit 75 mln euro, to dostaniemy kolejne 75 mln euro z przeznaczeniem na cele zielonej transformacji. To znakomicie wpisuje się w naszą strategię, która zakłada, że w 2023 roku Bank Ochrony Środowiska będzie dysponował 50-proc. portfelem zielonych kredytów” – powiedział także ISBnews Hann.

Strategia ESG Banku Ochrony Środowiska zakłada m.in. wzrost zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 roku, 400 mln zł wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych w przyszłym roku oraz 100% nowych transakcji z klientami instytucjonalnymi objętych oceną ryzyka ESG od 2022 roku, a także wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% do 2023 roku, (obecnie jest to 36,3%).

Bank planuje także wdrożenie klauzul umownych w zakresie ESG dla nowych dostawców i polityk zakupowych uwzględniających ESG, a także uzyskanie ratingu ESG jeszcze w grudniu 2021 roku i konsekwentne podwyższanie tego ratingu w kolejnych latach.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w obszarach infrastruktury, innowacji, środowiska oraz MŚP. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld euro.

Źródło: ISBnews