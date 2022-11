Budimex podpisał z lubelskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę 17,3 km odcinka S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne wartości 486,4 mln zł netto (598,2 mln zł brutto), podała spółka.

„Wartość umowy: 486 397 390 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16.12. do 15.03; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16.12. do 15.03)” – czytamy w komunikacie spółki.

W odrębnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że przedmiotem umowy jest projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 11 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, most, pięć wiaduktów oraz dwa przejścia dla zwierząt, podano.

Resort podał też, że także dziś podpisano umowę na budowę odcinka od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ. Będzie on liczył 18,5 km i przebiegać będzie po wschodniej stronie obecnej drogi krajowej nr 17.

„Planowanych jest 19 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery estakady, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt dużych i średnich. Ten odcinek zrealizuje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł” – czytamy w komunikacie resortu.

Jak przypomina Ministerstwo Infrastruktury, 14 października podpisano umowę na budowę innego, prawie 13 km odcinka tej trasy – Zamość Wschód – Zamość Południe.

„Cała S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 140 km. Obecnie na etapie prac przygotowawczych jest pięć odcinków S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Dla pozostałych dwóch Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej” – czytamy w komunikacie resortu.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

