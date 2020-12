Spółka CPK ocenia, że najważniejszym wydarzeniem 2020 r. z punktu widzenia finansowania Portu Solidarność było ustanowienie programu inwestycyjnego na lata 2020-2023, poinformował prezes CPK Mikołaj Wild, podsumowując 2020 r. z perspektywy przyszłego lotniska. W bieżącym roku nie udało się natomiast wybrać wykonawcy masterplanu, lecz spółka deklaruje, że „zrobi wszystko by jak najszybciej rozpocząć prace” nad tym dokumentem.

„W zakresie finansowania Portu Solidarność i całego systemu transportowego opartego na CPK, niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego roku było przyjęcie Programu Wieloletniego. W efekcie prac otrzymaliśmy plan inwestycyjny, który nie tylko nie obciąża budżetu, ale wyznacza nam klarowny cel – jest nim wbicie pierwszej łopaty w 2023 r. Cały program na lata 2020-2023 to mniej niż połowa wydatków budżetowych ponoszonych na program 500+” – powiedział Wild podczas wideokonferencji.

Wild poinformował również, że osiągnięciem tego roku jest stworzenie „najbardziej doskonałego narzędzia prognostycznego na naszym rynku, które będzie udoskonalane w kolejnych latach”. Prezes ma tu na myśli tzw. Pasażerski Model Transportowy (PMT) i sieciową prognozę ruchu pasażerskiego w Polsce, zaprezentowaną 11 grudnia.

Ponadto w 2020 r. spółka CPK wytrasowała wstępne przebiegi linii kolejowych prowadzących do Portu, co opisano w dokumencie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, wymienił Wild.

„Równolegle z pracami nad Studium rozpoczęliśmy przygotowania do całego systemu transportowego CPK i wraz z wybranymi w przetargach firmami rozpoczęliśmy inwentaryzacje środowiskowe – na przyszłych terenach CPK i przy 530 km linii kolejowych, prace trwają” – powiedział Wild.

W tym roku CPK ogłosiło też pierwsze przetargi na studia techniczne ekonomiczno-środowisko dla nowych tras kolejowych i „stopniowo będzie ogłaszać kolejne”, dodał.

„Najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym był wybór portu lotniczego Seul-Inczon jako doradcy strategicznego” – podkreślił.

„W tym roku nie udało się wybrać masterplanera. Niestety, żadna z globalnych firm nie przedstawiła oferty, którą moglibyśmy zgodnie z polskim prawem zaakceptować. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Masterplan to jedna z najważniejszych umów dotyczących portu. Musimy być pewni, że działamy zgodnie z obowiązującym prawem; musimy być pewni, że dajemy wszystkim uczestnikom naszych przetargów takie same szanse. Z drugiej strony, zależy nam bardzo, by czym prędzej rozpocząć prace nad tym dokumentem. Zrobimy wszystko, aby się tak stało” – zakończył Wild.

28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023. W pierwszym etapie zaplanowanym na lata 2020-2023 zostaną wykonane prace przygotowawcze dla Portu Solidarność – nowego lotniska centralnego dla Polski – i sieci nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews