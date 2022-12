Creotech Instruments prowadzi rozmowy z wieloma potencjalnymi klientami platformy satelitarnej HyperSat i widzi, że są odbiorcy gotowi do współpracy nawet jeszcze przed uzyskaniem tzw. space heritage (pierwszym skutecznym wyniesieniem na orbitę), poinformował CFO Maciej Kielek. Spółka chce przyspieszyć prace nad platformą.

„Prowadzimy rozmowy z wieloma potencjalnymi odbiorcami, w tym dwoma krajami Azji Wschodniej odnośnie budowy satelitów. Jest mało firm porównywalnych do nas, prawie nie ma dostawców platform mikrosatelitarnych, dlatego chcemy przyspieszyć z budową i zbudować przewagi konkurencyjne. Są także klienci, którzy chcą wejść we współpracę jeszcze przed uzyskaniem 'space heritage’ co jest dla nas bardzo pozytywne” – powiedział Kielek podczas prezentacji w ramach GPW Innovation Day.

Jak podano w prezentacji, Creotech przewiduje „przejście na znacznie większą skalę działalności od 2025 r. „Sprzedaż tylko kilku platform satelitarnych wygeneruje marżę EBITDA na poziomie 4+ mln euro” – podano w prezentacji.

Po 2025 r. spółka planuje sprzedawać 3-10 platform satelitarnych rocznie. Docelowo spółka będzie mogła produkować i sprzedawać rocznie 10+ platform potencjalnie z pełnym paylod (ładunkiem użytecznym). Wiceprezes spółki Jacek Kosiec dodał, że spółka celuje w budowę do 20 mikrosatelitów rocznie bez zdecydowanego zwiększenia wydatków inwestycyjnych.

Obecny plan zakłada, że na przełomie 2023/2024 odbędzie się pierwsza misja w pełni własnego satelity spółki na platformie HyperSat. Z kolei na przełomie 2024/2025 zaprojektowana jest misja trzech małych satelitów dla MON (projekt Piast).

„Rozmawiamy z MON o kolejnych, bardziej zaawansowanych formacjach satelitów” – dodał wiceprezes.

Według jego słów, może to być projekt w formule robotów satelitarnych. Ponadto spółka ma rozmowy na cztery kolejne satelity na różnym poziomie wstępnych prac (trzy satelity w fazach wstępnych projektowania, jeden projekt satelity jest w ocenie).

Kosiec ocenił, że emisja akcji z połowy roku na 40 mln zł powinna wystarczyć do wdrożenia mikrosatelitów i rozwiązań kwantowych nad którymi pracuje Creotech.

„Po uzyskaniu space heritage spodziewamy się wręcz lawinowego skoku zainteresowania naszymi satelitami. Chcemy być beneficjentem prognozowanego dynamicznego wzrostu rynku mikrosatelitów na świecie” – podsumował wiceprezes Creotech Instruments.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews