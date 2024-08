Drogerie dm szykują się do debiutu w Warszawie na jesieni, a pierwszą lokalizacją będzie Centrum Łopuszańska 22; wcześniej jednak mieszkańcy woj. mazowieckiego będą mogli zrobić zakupy w podwarszawskim Mysiadle, podała spółka. Do końca br. dm chcą mieć łącznie ok. 50 drogerii w Polsce, w tym kilka w woj. mazowieckim.

„Obecnie posiadamy w Polsce 32 sklepy. Przed nami pracowity czas, bo do końca roku chcemy mieć łącznie około 50 drogerii, w tym kilka w województwie mazowieckim. Dotychczas rozwijaliśmy się głównie w południowo-zachodniej części Polski i te regiony nadal pozostaną kluczowe dla nas. Równolegle jednak chcemy zaznaczać naszą obecność w nowych województwach w tym szczególnie w centrum kraju” – powiedział dyrektor Obszaru Ekspansji dm w Polsce Marcin Detko, cytowany w komunikacie.

„Wiemy, że klienci czekają na każde nasze nowe otwarcie, dostajemy dużo zapytań o to, kiedy dm otworzy sklepy w poszczególnych miastach. Warszawa jest jedną z lokalizacji, która w tych pytaniach pojawia się najczęściej, dlatego już dziś zapewniamy mieszkańców stolicy, że z okazji otwarcia pierwszego sklepu w Centrum Łopuszańska 22 szykujemy dla nich masę atrakcji. Konkretną datę i szczegóły tego wydarzenia udostępnimy w najbliższych tygodniach” – dodał.

W związku z rozwojem drogerie dm nieustająco poszukują nowych lokalizacji, a do najbardziej pożądanych przestrzeni należą parki i centra handlowe, znajdujące się tak w centrum miast jak i w osiedlach. Optymalna powierzchnia powinna wynosić około 600 m2, podano również w materiale. dm rozwija też sklep internetowy i własną aplikację.

Drogerie dm posiadają ponad 4 000 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 79 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2022/2023 dm odnotował sprzedaż w wysokości 15,9 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 14 krajach europejskich. W tym samym okresie w Niemczech około 51 000 pracowników wygenerowało sprzedaż na poziomie 11,4 mld euro.

Źródło: ISBnews