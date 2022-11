Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.), podała spółka. Perspektywa ratingów jest stabilna.

„Na ocenę wpływ miała realizacja usług publicznych w ramach umowy PSC, która zapewnia gwarancję dla pozyskania finansowania zewnętrznego na kolejne inwestycje taborowe i infrastrukturalne. Agencja zwróciła uwagę, że szybka odbudowa liczby pasażerów w 2022 roku pokazuje, że pociągi stają się preferowanym środkiem transportu” – czytamy w komunikacie.

Agencja ratingowa oceniła, że realizacja programu inwestycyjnego pozwoli utrzymać długoterminową przewagę konkurencyjną PKP Intercity wobec innych środków transportu – przewoźników lotniczych i autobusów dalekobieżnych, jak również dominujący udział pod

względem pracy przewozowej w polskim rynku kolejowym.

„Jako spółka mamy klarowny cel i stabilny plan rozwoju, który konsekwentnie realizujemy od 2016 roku. Kolej odżywa po pandemii, nie jest przesadą stwierdzenie, że w tym roku bije rekordy popularności. Pozycja rynkowa PKP Intercity jest stabilna – co widzą również nasi partnerzy biznesowi. Wierzymy, że utrzymany poziom ratingu pozwoli spółce na dostęp do optymalnych źródeł finansowania kolejnych inwestycji” – skomentował członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych Artur Resmer, cytowany w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

Źródło: ISBnews