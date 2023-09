Firma Oponiarska Dębica obecnie spodziewa się, że do listopada 2023 r. szacowane moce produkcyjne w obszarze opon osobowych w zakładzie produkcji opon spółki zostaną zwiększone do 70% mocy pierwotnej w wyniku skutków pożarku, przy pełnym rozruchu spodziewanym nie wcześniej niż na początku 2025 r., podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews