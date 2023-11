Fabryki Mebli Forte podjęły decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych do 230 pracowników i rozpoczęciu konsultacji ze związkami zawodowymi w tej sprawie, podała spółka. Szacowany koszt redukcji zatrudnienia to ok.7 mln zł.

„Decyzja zarządu wynika z pogorszenia sytuacji finansowej spółki związanej ze znacznym spadkiem popytu na meble, co skutkuje koniecznością podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności operacyjnej i kosztowej oraz koniecznością dostosowania poziomu kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej emitenta. Decyzja zarządu o przeprowadzeniu zwolnień grupowych jest jednym z elementów szerszego programu oszczędnościowego mającego na celu dostosowanie kosztów spółki do obecnej sytuacji rynkowej” – czytamy w komunikacie.

Zamiarem spółki jest rozwiązanie umów o pracę z nie więcej niż 230 pracownikami, co stanowi około 10% wszystkich zatrudnionych w spółce. Zwolnienia planowane są w okresie nie dłuższym niż do 31 stycznia 2024 r. Firma zapewniła, że przeprowadzi proces zwolnień grupowych z dbałością o pracowników oferując im szereg działań wspierających.

„Emitent szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 7 mln. zł. Rezerwa związana ze zwolnieniem grupowym obciąży wyniki spółki w III kwartale roku obrotowego 2023-24 (rok obrotowy 2023-24 obejmuje okres rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 i kończący się 31 marca 2024 r.). Ostateczny koszt związany ze zwolnieniami grupowymi zostanie podany w sprawozdaniu finansowym za II połowę roku obrotowego 2023-24” – czytamy dalej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews