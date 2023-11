Great Wind – spółka pośrednio zależna Cyfrowego Polsatu – zawarła umowy kredytów łącznej wartości do 800 mln zł dotyczących budowy farmy wiatrowej w Człuchowie z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcy oraz PKO Bank Polska jako kredytodawca, agent i agent zabezpieczenia, podała spółka.

„Umowa kredytów przewiduje udzielenie Great Wind kredytu terminowego w złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 656 mln zł, kredytu odnawialnego do maksymalnej kwoty w wysokości 44 mln zł oraz kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty w wysokości 100 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą odpowiedniej stopy WIBOR dla określonych okresów odsetkowych oraz marży. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony nie później niż 20 grudnia 2039 r. Kredyt odnawialny zostanie spłacony nie później niż 31 grudnia 2029 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w umowie kredytów, data spłaty może zostać przedłużona. Kredyt odnawialny VAT zostanie spłacony do dnia 30 czerwca 2025 r, podano.

Kredyty zostaną wykorzystane przez Great Wind w szczególności na finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, o łącznej mocy 72,6 MW, podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

