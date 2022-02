Groclin przyjął strategię obejmującą działalność pod marką LESS w sektorze sprzedaży odzieży używanej (LESS_STORE) oraz elektromobilności (LESS_BIKE), podała spółka.

„Realizacja strategii oraz przyjętych założeń sprzedażowych odbywać się będzie za pośrednictwem sklepu internetowego oraz stacjonarnej sieci sprzedaży, którą emitent prowadzić będzie pod marką LESS.STORE” – czytamy w komunikacie.

Strategia rozwoju LESS_STORE zakłada uruchomienie sklepu online przed końcem I kwartału 2022 r. Otwarcia sklepów stacjonarnych planowane są na II kwartał 2022 r. Jednocześnie w lutym działalność rozpoczęła sortownia LESS_, która stanowić będzie centrum logistyczne dla e-sklepu oraz sklepów stacjonarnych, podano również.

„Przyjęta strategia przewiduje, że sklepy LESS.STORE będą otwierane w atrakcyjnych lokalizacjach zarówno dużych polskich miast, jak również w mniejszych miejscowościach, gdzie widać istotny potencjał rynku przedmiotów używanych. Spółka nie wyklucza również rozwoju swojej działalności poprzez działania akwizycyjne. Unikatowa koncepcja LESS.STORE zakłada modułowy system wyposażenia sklepów, który pozwoli na szybką ekspansję i rozwój sieci przy zachowaniu jednolitego standardu” – czytamy dalej.

W ramach sieci stacjonarnej klienci otrzymają możliwość oddania swoich przedmiotów do sprzedaży, korzystając z narzędzia o nazwie LESS_BOX.

Niezależnie od przyjętych założeń, projektem wiodącym nadal pozostanie platforma LESS_APP. To przestrzeń, która w strategii grupy ma należeć do użytkowników – bezpośrednio sprzedających i kupujących od siebie używane przedmioty. LESS_ skupi się na działaniach zwiększających ich aktywność oraz zaangażowanie, stale rozwijając bazę klientów, podkreślono także.

W segmencie elektromobilności, Groclin nadal będzie prowadził sprzedaż miejskich rowerów elektrycznych, której wyniki od początku roku 2022 są bardzo obiecujące. Aktualnie realizowany jest proces rebrandingu i w kolejnych okresach rowery elektryczne będą oferowane pod marką LESS.BIKE. Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży kilka modeli rowerów – obok najbardziej zaawansowanych technologicznie e-bike’ów z segmentu premium, będą to też produkty bardziej przystępne cenowo, zapowiedziano.

Sprzedaż LESS.BIKE skoncentrowana będzie w kanale online, choć w planach jest także uruchomienie punktów tradycyjnej sprzedaży w największych miastach w całej Polsce, podsumowano.

W grudniu Groclin podał, że nabył po 100% udziałów w spółkach LESS i eGroclin. W listopadzie br. Groclin zdecydował o połączeniu projektu przejęcia spółek Countme oraz eGroclin przy wykorzystaniu jednej nowej emisji akcji o szacunkowej wartości 107,1 mln zł, a co za tym idzie, odstąpieniu od oferowania warrantów subskrypcyjnych udziałowcom eGroclin.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews