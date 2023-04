Grupa Azoty zakłada, że prowadzone od kilku lat działania związane z ulokowaniem produkcji Polimerów Police na rynku przyczynią się do realizacji założonych poziomów sprzedaży inwestycji, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

„Działania związane z ulokowaniem produkcji Polimerów Police na rynku są prowadzone od kilku lat. Dobór kanałów dystrybucji oraz planowane działania marketingowe i handlowe przyczynią się do realizacji założonych poziomów sprzedaży. Grupa Azoty Polyolefins zamierza prowadzić swoje działania handlowe w całej Europie, w dużej mierze jednak koncentrując się na rynku krajowym oraz w krajach zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej – tam gdzie spółka zyskuje istotną przewagę logistyczną nad swoją zachodnioeuropejską konkurencją” – powiedział Wadowski podczas czatu inwestorskiego na platformie Stockwatch.pl.

Jak podkreślił, w ramach pre-marketingu pierwsze dostawy polipropylenu spółka rozpoczęła już w marcu 2023, a większe dostawy będą możliwe już w trakcie uruchamiania instalacji od połowy br.

„Oszacowana wartość wskaźnika IRR dla projektu Poliery Police kształtuje się na poziomie wyższym niż średnio ważony koszt kapitału. Oznacza to, że projekt jest atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i generuje wyższy zwrot, niż minimalny oczekiwany zwrot rynkowy projektu inwestycyjnego o zbliżonej charakterystyce bądź profilu ryzyka” – dodał Wadowski.

Przyznał jednocześnie, że na rynku polipropylenu obecna jest duża niepewność związana z sytuacją gospodarczą.

„Na początku marca 2023 zauważalna była poprawa popytu na polipropylen w stosunku do lutego 2023. Obecnie popyt na polipropylen znajduje się na poziomie poniżej oczekiwanych średnich dla tego okresu roku, jednak zauważalna jest poprawa związana z sezonowym wzrostem zapotrzebowania w sektorach rolnictwa czy budownictwa w Europie. Popyt w sektorze opakowań jest spowolniony, zaś spadek popytu zauważalny jest w sektorze dóbr trwałego użytku, ze względu zmianę preferencji konsumentów w związku z presją inflacyjną. Popyt w sektorze motoryzacyjnym poprawia się, co jest częściowo związane z uzupełnianiem niedoboru półprzewodników, których dotychczas brakowało w Europie, zaś w długiej perspektywie przejście na pojazdy elektryczne przyczyni się do zwiększenia popytu na polipropylen w branży motoryzacyjnej. Oczekuje się, że poziom popytu w Europie może wkrótce ulec poprawie. Długoterminowo, również oczekuje się poprawy popytu na rynku. Analizy rynku prowadzone przez niezależne biura analityczne wskazują, że europejski rynek polipropylenu będzie stopniowo i stabilnie się powiększał” – podsumował wiceprezes.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld USD, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews