Budowa Polimerów Police, flagowej inwestycji Grupy Azoty, jest zaawansowana w ponad 40%, podała spółka.

„Realizacja projektu Polimery Police weszła w kluczową fazę budowy. Od 17 stycznia systematycznie dostarczane są kolejne wielkogabarytowe urządzenia niezbędne do uruchomienia instalacji. Pierwszym z nich był zbiornik na otrzymywany w procesie odwodornienia propanu propylen. Trwają również przygotowania do przyjęcia największego aparatu jakim jest splitter propan-propylen, którego łączna masa transportu wynosi ponad 890 ton” – czytamy w komunikacie.

Oprócz pierwszego zbiornika magazynowego na propylen na plac budowy dostarczono już reaktor instalacji PP oraz dwa transformatory 110kV niezbędne do funkcjonowania przyszłego systemu elektroenergetycznego projektu Polimery Police. Dodatkowo do Portu Morskiego dostarczono product purge bin i kolejny reaktor instalacji PP, które zostaną przetransportowane na plac budowy w najbliższych dniach. W kolejnych tygodniach do Portu Barkowego w Policach dostarczony zostanie również mierzący 96 m wysokości splitter propan-propylen, podano również.

„Polimery Police to projekt idealnie ilustrujący tezę o istotnej roli przemysłu chemicznego w budowie siły polskiej gospodarki, poprzez strategiczne inwestycje. Taką właśnie inwestycją są Polimery Police. Wykonawca podkreśla, że pomimo światowej pandemii koronawirusa ta flagowa dla Grupy Azoty inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu w pierwszej połowie 2023 roku będziemy mogli uruchomić wszystkie instalacje” – powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie prowadzono również działania związane z prefabrykacją odcinków rurociągów. Kontynuowano również montaż rurociągów na wybudowanych wcześniej estakadach. Na terenie budowy zakończono prefabrykację silosów blendingowych (5 szt.), silosów magazynowych polipropylenu (30 szt. z 60 szt.) oraz silosa magazynowego na proszek złoża reaktora PP (1 szt.), wymieniono w materiale.

Na obszarze terminalu przeładunkowo-magazynowego kontynuowane są prace montażowe płaszcza zewnętrznego dwóch zbiorników propanu oraz zbiornika etylenu, a także konstrukcji wsporczych dachów zbiorników propanu. Równolegle prowadzone są prace hydrotechniczne w części morskiej inwestycji – trwa budowa nabrzeża, prowadzone są również prace związane z pogłębieniem części toru wodnego wchodzącego w zakres projektu Polimery Police, podsumowano.

Budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi, ruszyła w styczniu 2020 roku.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro (ok. 7 mld zł), tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews