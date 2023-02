Grupa Azoty ZAK – spółka z grupy kapitałowej Grupa Azoty – zakończyła dwa zadania, których efektem będzie intensyfikacja produkcji, a także poprawa efektywności energetycznej oraz surowcowej, podała Grupa Azoty. Łączna wartość zadań to 65,6 mln zł.

Obie inwestycje zrealizowano w obrębie kędzierzyńskiego Wydziału Amoniaku, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie produkcji amoniaku.

„Kluczowym elementem pierwszej inwestycji – modernizacji węzła półspalania – była wymiana palnika reaktora półspalania. Przyczyni się to do obniżenia stosunku pary do węgla podczas produkcji wodoru. Proces półspalania będzie przebiegał bez powstawania sadzy, co pozwoli

przedłużyć okres eksploatacji katalizatorów i pozytywnie wpłynie na wskaźniki emisji” – czytamy w komunikacie.

Druga inwestycja – zaprojektowanie i wykonanie wnętrza kotła E-102 i przegrzewacza pary E-117 – pozwoli zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo procesu technologicznego w ramach zespołu kocioł-przegrzewacz pary. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w urządzeniach materiałów odpornych na wyższe temperatury, wyjaśniono.

„Kolejne inwestycje zrealizowane w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej Grupy Azoty ZAK potwierdzają, że w każdej z naszych spółek bardzo poważnie podchodzimy do procesu poprawy efektywności energetycznej. Co istotne, obok pozytywnego wpływu na obniżenie wskaźników emisji, zrealizowane zadania przyczynią się do zwiększenia produkcji amoniaku” – powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz

Hinc, cytowany w komunikacie.

„Inwestycje realizowane w większości na terenie Wydziału Amoniaku pozytywnie wpłyną na poziom produkcji, unowocześnienie procesów produkcyjnych, a także efektywność energetyczną całego zakładu” – dodał prezes Grupy Azoty ZAK, wiceprezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk.

Grupa Azoty ZAK to jedna z czterech głównych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews