Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK zbudowały i uruchomiły w Rybniku pierwszą na Śląsku i drugą w Polsce ogólnodostępną stację tankowania wodorem dla samochodów i autobusów, która będzie działać pod marką NESO, podał Polsat. Na stacji będzie mogło tankować między innymi 20 autobusów wodorowych NesoBus wyprodukowanych przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK.

Sieć stacji tankowania wodorem Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”. Stacje NESO są obecnie jednymi z najnowocześniejszych stacji tankowania wodoru w Europie, p[odkreślono.

„Stacja tankowania wodorem w Rybniku to już druga nasza stacja w Polsce, jaką uruchamiamy w przeciągu zaledwie kilku tygodni. Rybnik to doskonały przykład jak z miasta, które przodowało w rankingach zanieczyszczonego powietrza w krótkim czasie zmienić się w lidera zielonej transformacji wśród polskich miast. To wielka zasługa ludzi zarządzających miastem i należą im się prawdziwe wyrazy uznania od całej Polski, ale przede wszystkim od mieszkańców Rybnika. Cieszymy się, że w Rybniku powstaje pierwsza na Śląsku stacja wodorowa, na której będą między innymi mogły tankować autobusy wodorowe NesoBus produkowane w naszej fabryce w Świdniku” – powiedział wiceprezes ds. strategicznych Grupy Polsat Plus i członek rady nadzorczej Grupy ZE PAK Maciej Stec, cytowany w komunikacie.

Stacja tankowania wodorem w Rybniku zbudowana przez Grupę Polsat Plus i Grupę ZE PAK jest pierwszą tego typu ogólnodostępną stacją na Śląsku i drugą w Polsce. Stacja jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki, wynika z materiału.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews