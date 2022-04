ING Bank Śląski zawarł umowę na 10-letni kredyt inwestycyjny z Bati Wiskitki, podał bank. Kwota 8,5 mln euro zostanie przeznaczona na refinansowanie wydatków związanych z budową platformy logistycznej. Ta inwestycja to kolejne zielone finansowanie udzielone w tym roku przez ING.

„Spółka, należąca do FM Logistic Group, dostarczająca rozwiązania i usługi logistyczne, opiera się na dążeniu do zrównoważonej przyszłości poprzez poszanowanie środowiska naturalnego. Platforma logistyczna w Wiskitkach została zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a pierwsze dwa etapy realizacji zostały zarejestrowane do 2 certyfikacji LEED, o które będą się ubiegać już w tym roku. Ambitnym celem inwestora jest poziom Gold. Ponadto obiekt jest wyposażony między innymi w innowacyjne rozwiązania mające na celu maksymalizację efektywności energetycznej oraz oszczędzanie wody pitnej” – czytamy w komunikacie.

Inwestycja dostosowana jest do obsługi wszystkich kanałów sprzedaży oraz będzie świadczyć pełen zakres usług logistycznych dla klientów z różnych branż, w tym w obsługę kanału e-commerce. W ramach pierwszego, zakończonego już etapu budowy, powstały 3 hale magazynowe, które mogą pomieścić ok. 30 tys. miejsc paletowych.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews