Rada nadzorcza Selena FM powołała na funkcję prezesa Jacka Michalaka, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych (CFO), podała spółka. Zastąpi on na stanowisku Krzysztofa Domareckiego, który złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 1 marca 2021 r.

„[Jacek Michalak] w latach 1992-1995 pracował dla Huhtamaki, Leaf Poland jako dyrektor finansowy, w latach 1995-1998 dla PepsiCo, Wedel S.A. pełniąc funkcję kontrolera finansowego. W latach 1998-1999 pracował dla Pepsico, Frito Lay, Londyn jako kierownik planowania na region Europa, Bliski Wschód i Afryka, a w latach 1999-2000 w Pepsico Frito Lay jako kontroler regionalny Europy Wschodniej. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w firmie Carlsberg Poland (Okocim S.A.), Carlsberg UK z siedzibą w Northampton oraz Carlsberg Shared Service Center, Poznań w której pełnił również funkcję dyrektora naczelnego. W latach 2011 – 2012 pracował dla Petrolot sp. z o.o. pełniąc funkcję dyrektora finansowego. Od 2012 r. do 2019 roku był członkiem Zarządu Spółki ZT Kruszwica S.A. i pełnił w niej funkcję dyrektora finansowego” – czytamy w komunikacie.

24 czerwca 2019 r. rada nadzorcza spółki z dniem 1 lipca 2019 roku powołała Jacka Michalaka do zarządu i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. finansowych (CFO).

Selana FM podała, że od 1 marca 2021 r. zarząd spółki będzie liczył 4 osoby i jego skład będzie przedstawiał się następująco:

Jacek Michalak – prezes,

Christian Dölle – wiceprezes ds. marketingu,

Sławomir Majchrowski – wiceprezes ds. handlowych,

Marek Tomanek – członek zarządu ds. operacyjnych.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews