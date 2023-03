Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje, że banki będą jak najszybciej wprowadzać do swojej oferty produkty oparte na nowej stawce referencyjnej WIRON, poinformował zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk. Banki zwracają uwagę, że potrzebne jest stworzenie rynku instrumentów zabezpieczających opartych na nowej stawce.

„Chciałbym zachęcić sektor bankowy do oferowania coraz szerzej produktów opartych o ten wskaźnik [nową stawkę referencyjną WIRON]. Nie ma co oglądać się co zrobią inni, czy czekać na rynek zabezpieczeń. To jest w waszych rękach. To się nie stanie siłą deklaracji” – powiedział Mikołajczyk podczas Forum Bankowego.

Przedstawiciele banków przestrzegają jednak, że pospieszne wdrażanie nowej stawki referencyjnej może zaowocować dodatkowym ryzykiem dla sektora, a sama tranzycja jest procesem bardzo skomplikowanym.

„Potrzebny jest czas, by rynek przygotował się do tego. Brak płynnego rynku instrumentów pochodnych opartych o WIRON przy jednoczesnym pojawianiu się kredytów hipotecznych opartych o tę stawkę sprawi, że ten kredyt powinien być droższy niż oparty o WIBOR, zwłaszcza gdybyśmy chcieli uwzględnić wszystkie ryzyka” – powiedziała wiceprezes ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk podczas Forum.

Przypomniała również, że sektor bankowy czeka na tzw. zdarzenie regulacyjne, czyli rozporządzenie ministra finansów, które wyznaczy zamiennik kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Na mocy tego rozporządzenia, zamiennik będzie miał zastosowanie do umów i instrumentów finansowych spełniających przesłanki wskazane w rozporządzeniu BMR. Rozporządzenie ministra finansów zdefiniuje również spread korygujący oraz datę, od której zamiennik będzie stosowany.

„Potrzebne jest takie przygotowanie treści rozporządzenia, żebyśmy mogli mówić, iż reforma jest zgodna z wytycznymi BMR” – dodała.

Wiceszef KNF podkreślił natomiast, że reforma wskaźników referencyjnych nie jest spowodowana jakimikolwiek wadami wskaźnika WIBOR.

„Nie ma żadnych, ani prawnych, ani ekonomicznych podstaw do podważania umów opartych na WIBOR” – powiedział.

Zgodnie z tzw. mapą drogową, opracowaną przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej, stawki WIRON wejdą najpierw do nowych umów i pierwsze kredyty z nimi mogą być oferowane od początku 2023 r., równolegle z dotychczasowymi kredytami opartymi na WIBOR. Nowa stawka ma być także dostępna w produktach, w tym kredytowych, dla przedsiębiorstw.

W 2024 r. mają być oferowane kredyty już tylko ze wskaźnikiem WIRON. W przypadku istniejących już umów zamiana wskaźników WIBOR na WIRON ma nastąpić prawdopodobnie w 2024 r. Pod koniec 2023 r. ma zostać wyznaczony tzw. spread korygujący, który będzie doliczany w przypadku zamiany stawek w istniejących umowach z WIBOR.

Źródło: ISBnews