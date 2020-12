Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS z lutego 2019 roku, podał Comarch. Wartość aneksu to 71,73 mln zł netto.

„Przedmiotem […] aneksu jest udzielenie konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w aneksie załączników do umowy. Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 października 2022 r. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71 733 359,23 zł netto […], co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług […] stanowi 88 232 031,85 zł brutto” – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym łączna wysokość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto w wysokości 219 690 780,14 zł, podano również.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews