Zakup nowego oprogramowania, zapłata rachunków za wynajem lokalu czy realizacja inwestycji – to tylko kilka sytuacji, w jakich może Ci się przydać kredyt gotówkowy dla firm. Oferty dla przedsiębiorców są dostępne w niemal każdym banku, zazwyczaj możliwe jest indywidualne dopasowanie warunków zobowiązania do potrzeb danej firmy. Dowiedz się, na co jeszcze możesz przeznaczyć kredyt gotówkowy na firmę oraz jakie są jego rodzaje.

Czym jest kredyt gotówkowy dla firm?

Kredyty bankowe dzieli się przede wszystkim na te przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz te, których beneficjentami mogą być przedsiębiorcy. Wśród tej drugiej grupy znajduje się kredyt gotówkowy dla firm. Jest on dobrym rozwiązaniem, gdy prowadzisz swoją działalność i potrzebujesz środków na jej rozwój, bieżącą działalność czy inwestycje.

Aby otrzymać takie wsparcie finansowe, musisz posiadać zdolność kredytową. Zazwyczaj banki wymagają też prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy oraz posiadania danych finansowych za pełny rok obrachunkowy. W większości instytucji masz możliwość skorzystania z oferty kredytowej indywidualnie dopasowanej do możliwości Twojej firmy: https://www.santander.pl/firmy/kredyty.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy dla firm?

Decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego dla firm, nie musisz deklarować konkretnego celu, na który spożytkujesz fundusze, jednak pamiętaj, że powinien być on związany z prowadzoną działalnością. Nie możesz więc na przykład sfinansować z jego pomocą prywatnych wydatków, np. wyjazdu wakacyjnego.

Kredyt gotówkowy dla firmy przeznaczysz natomiast na:

Zakup towaru – środki pozyskane w ramach kredytu firmowego możesz wydać na zakup produktów i usług, które są niezbędne podczas prowadzenia działalności. Może to być dobre rozwiązanie, chociażby w przypadku firm działających sezonowo – wówczas przed rozpoczęciem sezonu przedsiębiorca może kupić wszystko, co niezbędne, aby rozpocząć sprzedaż. Opłaty – kredyt gotówkowy dla firm pozwoli Ci m.in. na zapłatę bieżących zobowiązań, takich jak opłata za czynsz za wynajmowany lokal czy prąd. Z jego pomocą zapłacisz też składki, np. na ubezpieczenie społeczne. Inwestycje – kredyt firmowy możesz również przeznaczyć na rozbudowę, przebudowę czy modernizację lokalu albo zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych. Wynagrodzenia pracowników – każdemu przedsiębiorcy może się zdarzyć chwilowa utrata płynności finansowej. Wówczas, aby nie dopuścić do opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń, możesz wziąć kredyt gotówkowy. Niespodziewane wydatki – awaria sprzętu czy konieczność zakupu nowego oprogramowania to również sytuacje, w których może Ci się przydać kredyt dla przedsiębiorców.

Rodzaje kredytów gotówkowych dla firm

Z jakich produktów kredytowych mogą skorzystać przedsiębiorcy?

Kredyty z minimum formalności i stałym oprocentowaniem (przy spełnieniu określonych warunków) na dowolny cel – charakteryzują się długim okresem kredytowania i wysoką kwotą kredytu.

– charakteryzują się długim okresem kredytowania i wysoką kwotą kredytu. Kredyt w rachunku bieżącym – jest to limit kredytowy z automatyczny odnawianiem (każda spłata przywraca dostępny limit).

– jest to limit kredytowy z automatyczny odnawianiem (każda spłata przywraca dostępny limit). Kredyt obrotowy – umożliwia finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (może to być dowolny cel niekonsumpcyjny).

– umożliwia finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa (może to być dowolny cel niekonsumpcyjny). Kredyty inwestycyjne – to długoterminowe kredyty na rozwój firmy z okresem kredytowania do 15 lat.

– to długoterminowe kredyty na rozwój firmy z okresem kredytowania do 15 lat. Kredyty dla rolników – mogą zostać przeznaczone na rozwój działalności rolniczej, m.in. na zakup maszyn i urządzeń czy sfinansowanie bieżącej produkcji.

Artykuł sponsorowany