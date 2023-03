Kruk chciałby zainwestować w nowe portfele wierzytelności przynajmniej 2 mld zł w 2023 r., wynika ze słów członka zarządu Michała Zasępy.

„Początek roku jest bardzo dobry, mamy już istotne inwestycje […] To wygląda naprawdę obiecująco, jak na początek marca. Zabudżetowaliśmy poziom inwestycji, który jest trochę poniżej tego, który wykonaliśmy w poprzednim roku, ale jaka będzie rzeczywistość, to czas i konkurencja pokaże. […] Chcemy być gotowi, żeby mieć zdolność zainwestowania co najmniej 2 mld, pytanie może będzie – ile więcej?” – powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

O rynku polskim członek zarządu Kruka powiedział: „Mamy nadzieję, że w 2023 nasze inwestycje będą przynajmniej takie, jak w były w 2022 r. Budżetujemy pewien wzrost. […] Spodziewam się porównywalnego rynku, więc jest potencjał, by zainwestować więcej”.

Zysk netto grupy wyniósł 805 mln zł w 2022 r. i był najwyższym wynikiem w historii grupy. EBITDA gotówkowa wyniosła 1 809 mln zł, o 17% więcej niż w 2021 roku. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2 627 mln zł ( o 19% więcej r/r), a inwestycje w nowe portfele wierzytelności były na poziomie 2 311 mln zł (33% więcej r/r).

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Źródło: ISBnews