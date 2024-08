Popularność pracy hybrydowej jest niezaprzeczalna. Firmy muszą nauczyć się, jak mądrze korzystać z biur i organizować pracę w nowych systemach.

Ludzie nauczyli się w ten sposób pracować. Firmy się trochę nauczyły już jak tą pracą zarządzać. To stał się tak naturalny benefit pracowniczy, że on po prostu nie zniknie. Natomiast można też się spodziewać, że trochę zmieni się z czasem to, co robimy w domu albo co robimy zdalnie, a co robimy w biurze. Na pewno nastąpi takie przeorganizowanie, co robimy i gdzie, ale i hybryda, i biura z nami zostaną

mówi Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych podczas ABSL Summit 2024