Banki i SKOK-i przyznały o 5,2% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w lipcu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 10,8% r/r.

W okresie styczeń-lipiec br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i wydały więcej o 27,6% r/r kart kredytowych, przy wzroście limitów na kartach o 31,6%.

„W lipcu 2023 r. wzrosła dynamika sprzedaży liczby (+5,2%) i wartości (+10,8%) kart kredytowych w porównaniu do lipca 2022 r. Jest to częściowo efekt niskiej bazy z lipca zeszłego roku. Jednak należy również zauważyć, że renesans popularności kart kredytowych może być efektem szukania przez gospodarstwa domowe dodatkowego źródła finansowania. Dynamika wzrostów w porównaniu do poprzednich miesięcy uległa zmniejszeniu” – skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

„Wartość Indeksu Jakości w lipcu wyniosła 4,15%. W ujęciu rocznym wartość Indeksu pogorszyła się – wzrosła o (+0,45 pkt proc.) i jest to oprócz kredytów gotówkowych najwyższa wartość Indeksu ze wszystkich Indeksów produktowych” – dodał główny analityk.

Źródło: ISBnews