Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło 1,88 mln pasażerów we wrześniu, tj. nieznacznie więcej niż w analogicznym miesiącu przedpandemicznego 2019 r., podał port.

„W całym sezonie wakacyjnym czyli od czerwca do końca września z usług stołecznego portu skorzystało łącznie 7 559 144 osób. To wynik lepszy o ponad 27 tys. od wyniku rekordowego lata 2019 roku. We wrześniu Lotnisko Chopina odprawiło dokładnie 1 879 493 pasażerów, nieznacznie więcej w odniesieniu do tego samego okresu 2019 roku. Rekordowym dniem miesiąca okazał się 22 września, kiedy to lotnisko obsłużyło 67 169 podróżnych” – czytamy w komunikacie.

Przez cztery miesiące sezonu urlopowego Lotnisko Chopina odprawiło ponad 1,55 mln pasażerów lotów czarterowych. To wzrost o ponad 23% w porównaniu z tym samym okresem przedpandemicznego 2019 roku, podano także.

W ostatnim miesiącu III kwartału br. 144 tys. użytkowników Lotniska Chopina skorzystało z połączeń krajowych. Port we wrześniu odprawił 1,13 mln podróżnych w ruchu Schengen i 743 tys. w ruchu non-Schengen.

„Wraz ze zmianą czasu na zimowy pod koniec października zwyczajowo zmienia się też siatka połączeń lotniczych. W nadchodzącym sezonie z Lotniska Chopina uruchomionych zostanie kilka nowych tras. Od końca października liniami Wizz Air z Warszawy polecieć będzie można do Agadiru w Maroko, na pokładzie Sky Express do Aten, a z PLL LOT do Rzymu. Natomiast pod koniec lutego narodowy przewoźnik uruchomi nowe połączenia na trasie Warszawa-Taszkient. Jak co roku, w okresie Świąt Bożego Narodzenia kilka dodatkowych połączeń do Dublina wprowadzi Aer Lingus. Jak co roku, powracają też zimowe trasy: Wizz Air do Grenoble, Turynu i Werony oraz PLL LOT do Dubaju” – wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews