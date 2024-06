MOL Polska zakończył proces rebrandingu wszystkich stacji własnych spółki w 273 lokalizacjach, podała spółka. Tym samym ok. 70% sieci spółki operuje pod marką MOL. Kolejnym istotnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych.

„Mamy za sobą ważny etap. W nieco ponad rok, a do tego pół miesiąca przed pierwotnie zakładanym terminem, zmieniliśmy barwy prawie 3/4 sieci, wszystkich naszych stacji własnych, co ma niebagatelny wpływ na widoczność i rozpoznawalność marki MOL na polskim rynku. To efekt ciężkiej, ale skutecznej pracy naszego zespołu, który już w ciągu pierwszych pięciu miesięcy prac przeprowadził rebranding aż stu stacji, po czym podwoił ten wynik z końcem 2023 roku. Osiągnęli tak duże tempo pomimo wyzwań, których przy procesach inwestycyjnych nie brakuje, a wynikających przede wszystkim z faktu, że każda stacja wymagała indywidualnego i elastycznego podejścia” – powiedział prezes MOL Polska Richard Austen, cytowany w komunikacie.

Prace na stacjach realizowane były przez kilkadziesiąt lokalnych przedsiębiorstw remontowych, współpracujących z zespołem ekspertów MOL Polska. W najintensywniejszych momentach procesu działania były prowadzone na ponad 20 stacjach jednocześnie. Poszczególne lokalizacje wymagały też różnego nakładu pracy – rebranding mniejszych stacji w niektórych przypadkach mógł trwać cztery dni, podczas gdy większe wymagały do trzech tygodni, podkreślono.

Rebranding stacji nie ograniczał się tylko do zmiany barw i logotypów, prace wymagały również m.in. montażu nowych urządzeń (np. dystrybutorów, ekspresów) czy przebudowy wnętrz stacji (np. wstawiania dodatkowych okien na potrzeby punktów Fresh Corner), wskazano też w materiale.

„To jeszcze nie koniec drogi, ponieważ płynnie przechodzimy do rebrandingu stacji franczyzowych. To wciąż ok. 30% sieci, które czeka zmiana barw, ale jesteśmy nie tylko bogatsi o dotychczasowe doświadczenia. Mamy też atrakcyjną ofertę dla franczyzobiorców, jesteśmy sprawdzonym, wiarygodnym partnerem, a także marką, z którą po prostu opłaca się współpracować. Warto podkreślić, że do naszej sieci dołączyli w ostatnim czasie nowi partnerzy franczyzowi, których stacje od razu przeszły rebranding. Pierwsze obserwowane przez nas efekty są bardzo obiecujące, ponieważ po zmianie marki widzimy w tych lokalizacjach wzrosty sprzedaży rzędu 20-30%. To dobre prognostyki dla naszych przyszłych partnerów” – dodał dyrektor ds. rynku detalicznego w MOL Polska Piotr Pyrich.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews