Molecure podało pierwszemu pacjentowi OATD-02 – innowacyjny, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu nowotworów, podała spółka. OATD-02 to drugi kandydat na lek z portfolio projektów spółki Molecure, który przeszedł do etapu badań klinicznych.

„Pierwsze podanie OATD-02 pacjentowi to dla naszej firmy historyczny moment. Bardzo cieszymy się z faktu, że już druga odkryta przez nas cząsteczka przeszła do etapu badań klinicznych. Terapie onkologiczne to istotna i wciąż niezaspokojona potrzeba medyczna, dlatego jest dla nas bardzo ważne, że badanie kliniczne OATD-02 już w tak wczesnej fazie będzie przeprowadzone w Polsce z udziałem polskich pacjentów. Jesteśmy dumni, że dzięki pracy naszych naukowców pacjenci w Polsce zyskają dostęp do innowacyjnej terapii, która ma szansę im pomóc” – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

„Badanie kliniczne I fazy jest otwartym, wieloośrodkowym badaniem typu 'first in human’ z rosnącą dawką w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji, aktywności przeciwnowotworowej i ustalenia maksymalnej tolerowanej dawki OATD-02. Badanie jest prowadzone w trzech ośrodkach w Polsce i obejmie maksymalnie 40 pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i przerzutowymi guzami litymi, w tym rakiem jelita grubego, rakiem jajnika, rakiem trzustki lub rakiem nerkowokomórkowym” – czytamy w komunikacie.

Badanie kliniczne fazy I ma na celu ocenę profilu bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności OATD-02 w leczeniu pacjentów z zaawansowanym i/lub przerzutowymi guzami litymi – wstępne dane kliniczne oczekiwane są jeszcze pod koniec 2023 roku, podano.

„OATD-02 to pierwszy i jedyny na świecie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu guzów litych. Ten nowy kandydat na lek został zaprojektowany w celu poprawy wyników leczenia pacjentów onkologicznych, również w zaawansowanym stadium choroby, dzięki aktywacji odpowiedzi immunologicznej w obrębie immunosupresyjnego środowiska guza. Z niecierpliwością czekamy na wstępne dane z fazy 'first in human’, które możemy otrzymać nawet pod koniec 2023 roku” – dodał chief medical officer Samson Fung.

OATD-02 jest rozwijany przez Molecure jako potencjalna nowa terapia dla wielu guzów litych. Jest to pierwszy i jedyny podwójnie działający inhibitor arginazy w rozwoju dla leczenia raka, zaangażowany zarówno w odporność guza jak i metabolizm. Arginaza 1 (ARG1) i Arginaza 2 (ARG2) są potwierdzonymi celami, które zostały znalezione w różnych typach guzów, gdzie ich zwiększona aktywność koreluje z bardziej zaawansowaną chorobą i gorszym rokowaniem klinicznym ze względu na zmniejszony poziom argininy, wskazała spółka.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews