The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS) powiększa swoją sieć badań nad AI o nowy oddział ELLIS Unit Warsaw z siedzibą w Warszawie, poinformował członek zarządu ELLIS Serge Belongie.

„Nasza ogólnoeuropejska sieć AI ponownie się rozrasta i od teraz obecna jest również w Polsce. Wraz z IDEAS NCBR witamy w naszej społeczności wyjątkowe miejsce dla nowoczesnych badań nad sztuczną inteligencją. Nowa jednostka w Warszawie nie tylko przyczyni się do dalszego udoskonalania badań nad AI w Europie, ale także będzie promować silne powiązania między badaniami akademickimi a rynkiem” – powiedział Belongie podczas konferencji prasowej.

Jednostka powstaje w ramach IDEAS NCBR – ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji. To 41. oddział w ramach sieci ELLIS Society, która obejmuje najważniejsze centra badań nad sztuczną inteligencją, zlokalizowane m.in. w Cambridge, Oxfordzie, ETH Zurich czy w Instytucie Maxa Plancka. Pracujący w Warszawie naukowcy skorzystają z wydajnej infrastruktury obliczeniowej, szkoleń, nowych kontaktów biznesowych i networkingu.

„ELLIS Unit Warsaw będzie stanowić wyznacznik doskonałości naukowej w badaniach i innowacjach w zakresie uczenia maszynowego w Europie, wypełniając lukę między środowiskiem akademickim a biznesem w Polsce. Odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń innowatorów AI poprzez specjalistyczne szkolenia i inicjatywy edukacyjne. Jego strategiczna pozycja w sieci ELLIS czyni go również kluczowym ogniwem, wspierającym współpracę i wymianę między zachodnio- i wschodnioeuropejską społecznością badaczy AI” – dodał prof. PW i UJ, dyrektor ELLIS Unit Warsaw i lider grupy badawczej w IDEAS NCBR dr hab. inż. Tomasz Trzciński.

Prezes IDEAS NCBR, dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, dodał, że ostatnie miesiące wzmożonego zainteresowania sztuczną inteligencją uwidoczniły odmienne podejście co do jej wykorzystania m.in. między Ameryką a Europą, np. w kontekście prywatności i pozyskiwania danych.

„Dlatego warto, by Europa rozwijała własne rozwiązania z obszaru uczenia maszynowego i AI, a nie była skazana na import narzędzi, które nie są w pełni zgodne z naszym systemem prawnym czy wartościami. Dobrze, że od kilku lat prace te odbywają się pod okiem ELLIS Society, a Polska teraz może być częścią tego procesu” – wskazał Sankowski.

Źródło: ISBnews