Blisko 2/3 przedsiębiorców deklaruje, że bez gwarancji Biznesmax nie uzyskaliby kredytu lub uzyskaliby go na gorszych warunkach, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który poprzez gwarancje Biznesmax wspierał rozwój innowacyjnych i efektywnych ekologicznie przedsiębiorstw oraz zwiększał potencjał innowacyjności w sektorze MŚP. Ponad 3 tysiące mikro-, małych i średnich firm uzyskało dostęp do finansowania o skumulowanej wartości niemal 12,3 mld zł.

„Poprzez raport dotyczący programu Biznesmax, między innymi oceniamy skuteczność gwarancji kredytowych wdrażanych we współpracy z sektorem bankowym. Wsłuchujemy się także w głos przedsiębiorców, którzy wypełniają ankiety, aby dostosowywać ofertę do ich potrzeb. Jak wynika z badań, Biznesmax to program, po który firmy sięgały szczególnie chętnie wtedy, kiedy podejmowały inwestycje innowacyjne, korzystne dla środowiska. Mimo, że program Biznesmax wygasł, na jego miejsce wprowadziliśmy dwie nowe gwarancje tj. gwarancję Biznesmax Plus i gwarancję Ekomax” – skomentował członek zarządu BGK Jarosław Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Gwarancja Biznesmax odegrała istotną rolę w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego na działalność rozwojową i inwestycyjną przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce, podkreślił bank.

„Kolejne już badanie BGK dowodzi, że odbiorcy gwarancji Biznesmax, niezależnie od typu finansowania pozyskanego z gwarancją, osiągają znacznie lepsze wyniki niż ogół MŚP. Częściej dokonują inwestycji, zwłaszcza tych o charakterze innowacyjnym. W porównaniu do poprzedniego roku, odsetek innowacyjnych projektów finansowanych kredytami inwestycyjnymi zabezpieczonymi gwarancjami Biznesmax wzrósł z 44 do 55% – wskazał główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

64% odbiorców gwarancji Biznesmax w ciągu roku przed badaniem podjęło się realizacji inwestycji, a blisko co druga inwestycja była korzystna dla środowiska. Inwestują nie tylko odbiorcy kredytów inwestycyjnych, ale także i płynnościowych, podano w informacji.

„Niemal dwie trzecie kredytobiorców, którzy pozyskali kredyt obrotowy i płynnościowy z gwarancją Biznesmax dokonało inwestycji, która jak przyznają ci przedsiębiorcy, w większości przypadków byłaby niemożliwa, gdyby nie wsparcie gwarancyjne BGK. Co istotne, w ostatnim roku prawie połowa inwestycji realizowanych przez odbiorców gwarancji Biznesmax miała charakter proekologiczny. O tym, że gwarancja Biznesmax jest odpowiednim produktem dla firm wdrażających rozwiązania proekologiczne, przekonanych jest 91% doradców bankowych, którzy obsługują ten produkt w bankach kredytujących” – czytamy dalej.

Gwarancja Biznesmax była bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Korzystanie z tej gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki. Gwarancja Biznesmax była udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta mogła być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym, przypomniał bank.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, a także agresją Rosji na Ukrainę, gwarancja mogła również objąć kredyt płynnościowy tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do 31 grudnia 2023 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

Źródło: ISBnews