OLX chce zdobywać kolejne rynki i w ramach tych planów rozwijać współpracę ze stacjonarnymi sieciami handlowymi w modelu ROPO (research online, purchase offline), poinformował head of sales platformy Dawid Fabiś.

„OLX oferuje szeroką paletę produktów i możliwości wykorzystania efektu ROPO. Badanie Gemiusa pokazuje, że pod względem spontanicznej znajomości platform e-handlu w Polsce jesteśmy drugim serwisem. Nie chcemy wygryźć z rynku konkurencji, bo dodatkowo napędza ruch re-commerce, czyli w obszarze handlu „z drugiej ręki”. Widzimy natomiast duże szanse, by naszą mocną pozycję w obszarze re-commerce wykorzystać jako atut dla sieci handlowych. Naturalną skłonnością naszych klientów jest działanie w modelu ROPO” – powiedział Fabiś podczas prezentacji raportu OLX Know How „Re-commerce bez tajemnic”.

Jak wskazał, OLX ma prawie 13 mln użytkowników, w tym prawie 8,5 mln używa aplikacji mobilnej. Spędzają oni 63 minut miesięcznie na stronach www i 58 minut w aplikacji.

„Mamy rozwiązania dedykowane dla sieci retail. Obok przesyłki nasi użytkownicy wykorzystują opcję odbiór własny, co może wspólnie z OLX napędzić klientów sieciom. Retail ma 2 kanały budowania ruchu w sklepie – wyprzedaże i gazetki. Rynek idzie w kierunku gazetek online, a na bazie odwiedzalności OLX wnioskujemy, że ruch u nas jest 57 razy większy, niż w serwisach z gazetkami online. Proponujemy odwrócony efekt gazetki – klient szuka towaru i znajduje w lokalizacji danej sieci. Może go dodać do ulubionych i czekać na promocje. Ponadto możemy sprawić, że klient będzie widział, gdzie towar jest dostępny. Możemy kierować ruch do konkretnego sklepu, gdzie traffic jest poniżej średniej sieci. Dzięki nam sieć może wiedzieć, jakich towarów klienci szukają w danej lokalizacji, dajemy możliwość dedykacji gazetki, czy promocji per sklep” – wymienił Fabiś.

W ramach współpracy z sieciami OLX oferuje brandowane sklepy na swojej platformie z banerami, czy kody promocyjne. Oferuje generowanie raportów o np. oglądalności sklepu w danej lokalizacji, zainteresowania promowanym produktem, zaangażowaniu klientów w produkt, czy porównaniu go do innych w danej cenie, wymienił Fabiś.

„Dostarczymy także odpowiednie słowa kluczowe do pozycjonowania. W przypadku wyprzedaży OLX może generować listing zalegających w danym sklepie towarów, wesprzeć ruch, wyczyścić stock magazynowy. Użytkownik OLX szuka okazji i wyprzedaże będą naturalną możliwością której szuka” – podsumował przedstawiciel OLX.

OLX współpracuje w tym zakresie z m.in. z firmami Media Markt, Eltrox, Luxtrade i OBI.

Potencjał lokalnego polskiego re-commerce pokazują dane OLX. W I połowie 2023 roku w tym serwisie użytkownicy opublikowali 111 mln ogłoszeń, z czego 68% stanowiły rzeczy używane, co czyni platformę jednym z liderów rynku re-commerce w Polsce. Re-commerce, bo taką nazwę nosi gałąź handlu związana z ponowną sprzedażą zakupionych wcześniej przedmiotów, w ostatnich latach znacznie przyspieszył. Handel „z drugiej ręki” przenosi się także mocno do sieci. 59% ankietowanych Polaków deklaruje, że uczestniczą w nim wyłącznie online, wskazano także.

OLX to czołowa platforma e-commerce, re-commerce na polskim rynku.

Źródło: ISBnews