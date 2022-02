Loomi – nowy serwis VOD firmy Opera – został udostępniony w pełnej wersji dla użytkowników w Polsce, podano w komunikacie.

„Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy polskim użytkownikom, uruchomienie finalnej wersji Loomi, a wraz z nią nowych sposób na oglądanie. Istota Loomi to wzbogacanie emocji, rozrywki i wrażeń w trakcie oglądania filmów. Unikalne funkcje skupiają się na łatwości wynajdywania treści, maksymalnym zaangażowaniu podczas oglądania i większej interakcji także z ulubionymi influencerami” – powiedział VP Content w Opera Mattijs de Valk, cytowany w komunikacie.

Ma ona opcje wyróżniające go na tle innych serwisów VOD; oferuje wspólne oglądanie czy wyświetlanie reakcji użytkowników na osi czasu filmów. Obecnie w serwisie znajduje się 669 filmów podzielone na darmowe oraz premium. Użytkownicy będą mogli wypożyczać filmy premium po zalogowaniu do Loomi. Cena wypożyczenia filmów premium waha się od 6,99 zł do 14,99 zł, podano także.

