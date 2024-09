Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) prowadzi obecnie ok. 150 projektów z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) o łącznej wartości ok. 14 mld euro, poinformował wiceprezes Łukasz Gwiazdowski. Zaznaczył, że jest to bardzo dobry prognostyk w horyzoncie najbliższych 2 lat, mimo zauważalnego spowolnienia inwestycyjnego w I połowie tego roku.

„Spowolnienie pewnego rodzaju widzimy – jeśli chodzi o inwestycje – gdy spojrzymy na I półrocze tego roku, porównując do pierwszych półroczy roku poprzedniego i 2022 roku. Natomiast z drugiej strony, spoglądając na projekty inwestycyjne, które w tym momencie opracowujemy, sytuacja jest bardzo pozytywna. Mamy w opracowaniu blisko 150 projektów na łączną wartość prawie 14 mld euro – nie wszystkie oczywiście zostaną zrealizowane w tym roku, natomiast patrząc na perspektywę, w najbliższych dwóch latach jest to bardzo pozytywny pipeline inwestycyjny” – powiedział Gwiazdowski w Wirtualnych Mediach.

Wskazał, że w warunkach występującego globalnego spowolnienia inwestycyjnego, „Polska na tym tle wygląda bardzo pozytywnie, jest krajem atrakcyjnym w dalszym ciągu dla inwestorów” oraz stanowi bramę na rynki zarówno Europy Zachodniej, jak i dalekie rynki Wschodu.

„Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy ostatnim krajem w Europie, gdzie inwestorzy […] mają otwarty rynek Europy Zachodniej, a jednocześnie lokując inwestycje w Polsce, mają otwarty rynek na Wschód – szczególnie ci inwestorzy, którzy myślą o przyszłym rynku ukraińskim” – wyjaśnił wiceprezes PAIH.

Podkreślił, że Agencja otrzymuje wiele zapytań od inwestorów chcących umiejscawiać nowe projekty inwestycyjne na terenie Europy i Polski w wyniku trwającego trendu relokacji inwestycji spowodowanego pandemią, która zaburzyła globalne łańcuchy dostaw.

Dodał, że kluczowym wsparciem inwestorów jest wspólne działanie ze strefami ekonomicznymi w zakresie zwolnienia z podatku CIT od 10 do 15 lat; pomoc publiczna dla inwestorów w zależności od regionu Polski może sięgać do 50% inwestycji i jest uzależniona od capexu i zapewnienia ilości miejsc pracy i parametrów jakościowych danej inwestycji.

„Inwestycje w Polsce mają się dobrze głównie ze względu też na poziom zaangażowania Polski jako kraju, który wspiera inwestorów. Jesteśmy gotowi, by wspierać inwestorów na dobrym poziomie. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii opracowywane są programy, które wspierają inwestorów, jeśli chodzi o granty i pomoc publiczną, zwolnienia podatkowe. Te wszystkie elementy wskazują, że Polska jest na dobrym poziomie inwestycyjnym. Jest pewnego rodzaju zawahanie w inwestycjach – spowolnienie, natomiast nie jest to duży spadek inwestycji” – dodał wiceprezes.

Wiceprezes przypomniał, że „Polska Agencja Inwestycji i Handlu oczywiście wspiera inwestorów zagranicznych, ale również jest gotowa do wspierania naszych lokalnych inwestorów, ma przegotowaną ofertę dla każdego inwestora”.

„Ostatnie lata, oczywiście lata pandemii, uwidoczniły pewne problemy w łańcuchach dostaw. Zauważyliśmy, że to wpłynęło również na zachowania inwestorów, którzy chcą wrócić z inwestycjami do Europy i mamy wiele zapytań związanych w tym temacie, aby inwestycje realizować w Europie […] i na terenie Polski. Ten efekt jest widoczny, z czego cieszymy się” – podsumował wiceprezes PAIH.

W 2023 r. do kraju napłynęło 7,4 mld euro inwestycji zagranicznych, zrealizowanych przy wsparciu PAIH, głównie w sektorach elektroniki, elektromobilności, motoryzacji, maszyn, komponentów OZE i przetwórstwa spożywczego.

Źródło: ISBnews