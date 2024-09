Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wydłużyła do 19 marca 2025 r. termin w II etapie naboru składania wniosków o dofinansowanie wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, podała Agencja. Firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 3,5 mln zł. Nabór jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej, które w I etapie działania opracowały projekt modelu biznesowego GOZ, który został zatwierdzony przez PARP.

„Celem naboru jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia w prowadzonej działalności modelu biznesowego związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym (Model biznesowy GOZ-transformacji). Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński)” – czytamy w komunikacie.

Nabór jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Polski Wschodniej, które w I etapie działania opracowały projekt modelu biznesowego GOZ, który został zatwierdzony przez PARP.

W ramach II etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie inwestycji oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia zatwierdzonego przez PARP modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Budżet naboru wynosi 100 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu to 3,5 mln zł. Wsparcie ma formę dotacji bezzwrotnej i może sięgać 85% kosztów kwalifikowalnych zadania, w zależności od rodzaju wydatku i pomocy oraz lokalizacji projektu.

W ramach I etapu możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ- transformacji. Zatwierdzony przez PARP model jest warunkiem obligatoryjnym do złożenia wniosku w naborze do II etapu.

Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeprowadzić audyt i na podstawie jego wyników ustalić możliwe kierunki transformacji w nurcie GOZ oraz określić etapy wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie, podano.

Kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 100% projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 92 218 zł. Budżet naboru wynosi 10 mln zł.

Nabór zakończy się 3 kwietnia 2025 r. i będzie prowadzony w czterech terminach:

16 lipca 2024 r. – 19 września 2024 r.; 20 września 2024 r. – 21 listopada 2024 r.; 22 listopada 2024 r. – 30 stycznia 2025 r.; 31 stycznia 2025 r. – 3 kwietnia 2025 r.

Źródło: ISBnews