Fintech Twisto podpisał z PayU umowę, na mocy której z płatności odroczonych od Twisto będą mogli skorzystać klienci tysięcy sklepów internetowych, udostępniających system płatności PayU w Polsce, podało Twisto. Rozwiązanie będzie dostępne dla e-sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Dzięki umowie w ciągu kilku najbliższych tygodni płatności odroczone z Twisto w ramach platformy PayU Płacę Później staną się dostępne dla klientów tysięcy sklepów internetowych w Polsce, korzystających z systemu PayU. Kupujący zyskają tym samym możliwość darmowego przesunięcia płatności nawet do 45 dni (do 21 dni bez rejestracji, tj.: bez zakładania konta Twisto), podano.

„Wdrożenie Twisto do portfela metod płatności oferowanych przez PayU jest wynikiem konsekwentnej realizacji naszej strategii rozwoju portfolio produktów z zakresu consumer finance, oferowanych we współpracy zarówno z partnerami bankowymi, jak i najlepszymi na rynku fintechami. Jest to uzupełnienie naszej oferty dla merchantów oraz naszych wspólnych klientów, czyli kupujących, których w każdym miesiącu jest kilka milionów. Wspólnie z Twisto pracujemy nad tym, aby udostępnić płatności odroczone naszym sklepom partnerskim w ciągu najbliższych tygodni” – powiedziała head of consumer credit w PayU Martyna Szczepaniak, cytowana w komunikacie.

Udostępnienie płatności odroczonych od Twisto w bramce płatniczej PayU na polskim rynku to rozszerzenie dotychczasowej współpracy obu firm. Od lutego 2020 r. PayU udostępnia Twisto jako jedną z metod płatności w sklepach internetowych w Czechach, zaznaczono.

„Kolejny etap współpracy z PayU to bardzo ważny krok w budowaniu przez Twisto pozycji lidera odroczonych płatności w Polsce i regionie CE. Dlatego jesteśmy idealnym rozwiązaniem także dla sklepów, które planują międzynarodową ekspansję. Istotnie powiększamy bazę sklepów partnerskich, stając się numerem jeden pod względem liczby sklepów akceptantów na naszym rynku” – powiedział country manager Twisto Adam Miziołek.

Jak podkreślił, nawiązanie współpracy z PayU to dobra wiadomość również dla sprzedających, którzy uzyskaj proste narzędzie m.in. do powiększania koszyka zakupowego klienta, który będzie mógł pozwolić sobie na droższe zakupy.

„Tym samym zmniejszy się liczba osób rezygnujących z finalizacji zamówienia ze względu na ograniczenia finansowe” – dodał Miziołek.

Obecnie możliwość odroczenia płatności z Twisto oferuje około 4 tys. sprzedawców w Polsce i w Czechach. Dzięki nawiązaniu współpracy z PayU liczba sklepów partnerskich Twisto w Polsce wzrośnie kilkudziesięciokrotnie.

Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. Oprócz aplikacji oferuje również nowatorską formułę zakupową „kup teraz, zapłać później” na jedno kliknięcie, dzięki której klient ma 21 dni na zapłacenie za e-zakupy bez rejestracji i dodatkowych kosztów. Partnerem strategicznym Twisto w Polsce jest ING Bank Śląski. Firma powstała w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.

Źródło: ISBnews