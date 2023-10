Rumuńska Agencja Reformy Kolejnictwa (ARF) rozstrzygnęła przetarg na zakup 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla kolei regionalnych w trzech regionach: Bukareszt, Cluj i Iasi, wybierając ofertę Pesy, podała spółka. Budżet tego przetargu to ok. 3 mld zł.

Oferta Pesy złożona została na dostawę pojazdów, jak i na usługę utrzymania wszystkich EZT w okresie 15 lat z możliwością przedłużenia umowy na utrzymanie na kolejne 15 lat. Oferta uwzględnia wybudowanie trzech centrów utrzymania dla wszystkich 62 zespołów trakcyjnych.

„Zamówienia nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Rumuńskich to ważny krok w realizacji Strategii Pesa 2030+ w kontekście ekspansji zagranicznej. To kolejny kraj Trójmorza, do którego dostarczymy nasze najbardziej zaawansowane technologicznie pojazdy i będziemy tworzyć lokalne centra utrzymaniowe. Zwiększanie obecności Pesa w tym rejonie to także jeden z elementów przygotowań do zaoferowania pojazdów klasy HS dla linii realizowanych w ramach Via Baltica” – skomentował prezes Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.

ARF wcześniej informowała o wyborze oferty Pesy w drugim postępowaniu – na zakup 29 elektrycznych zespołów trakcyjnych Inter-Regio dla regionu Bukareszt. Budżet tego przetargu to ok. 1,2 mld zł. Oferta obejmuje dostawę pojazdów z usługą utrzymania w okresie 15 lat z możliwością przedłużenia umowy na utrzymanie na kolejne 15 lat. W tym przetargu Pesa rywalizowała z francuską firmą Alstom, która po ogłoszeniu zwycięstwa bydgoskiego producenta złożyła w tej sprawie odwołanie. Trwa procedura rozpatrywania tego odwołania, a ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść jeszcze w tym roku, przypomniano w materiale.

„Pesa aktywnie uczestniczy i będzie uczestniczyć w kolejnych przetargach organizowanych przez miasta rumuńskie na zakup tramwajów dla Oradea, Bukaresztu, Ploesti, Iasi, Bukareszt, Galati. Wyżej wskazane projekty wpisują się w strategię rozwoju Pesa na lata 2030+ zarówno w obszarze produkcji tramwajów jak i pociągów elektrycznych” – zadeklarowała spółka.

Obecność Pesy w Rumunii rozwijana jest od 2012 r. W maju 2023 producent zrealizował dostawę 17 tramwajów dla miasta Craiova, wcześniej dostarczył 16 tramwajów dla miasta Iasi.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

