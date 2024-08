PGE Dystrybucja otrzymała pozytywną ocenę wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna na ponad 337 mln zł, dla projektów o szacowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych ok. 451 mln zł, podała spółka. Wsparcie przeznaczy na budowę i modernizację inteligentnej sieci elektroenergetycznej w pięciu oddziałach spółki, tj. Białystok, Skarżysko-Kamienna, Łódź, Warszawa i Zamość.

PGE Dystrybucja wzięła udział w naborze wniosków o dofinansowanie nr FENX.02.03-IW.02-002/23 prowadzonym w trybie konkurencyjnym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (Instytucję Wdrażającą Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027). O dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna mogli ubiegać się operatorzy systemu dystrybucyjnego, objęci zakazem wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną. Do konkursu zostały dopuszczone projekty dotyczące budowy i modernizacji inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych. Dodatkowo, projekty – aby uzyskać rekomendację do dofinansowania – musiały wykazywać się m.in. przyczynianiem do rozwoju OZE i elektromobilności oraz wypełnianiem zasady DNSH czy zgodnością z wymaganiami prawa w zakresie ochrony środowiska.

„Spółka przedłożyła do oceny Instytutu Nafty i Gazu 5 wniosków o dofinansowanie, na które składało się aż 37 zadań. 16 sierpnia otrzymaliśmy od Instytutu informacje, zgodnie z którymi wszystkie 5 projektów zostało zarekomendowane do podpisania umów o dofinansowanie. Łącznie, zarekomendowane do wsparcia wnioski o dofinansowanie opiewają na ponad 337 mln zł dotacji. Wsparcie finansowe przeznaczymy na budowę i modernizację inteligentnej sieci elektroenergetycznej w pięciu oddziałach spółki, tj. w oddziale Białystok, Skarżysko-Kamienna, Łódź, Warszawa i Zamość” – powiedział wiceprezes PGE Dystrybucja ds. Strategii Tomasz Małecki, cytowany w komunikacie.

Wśród zadań realizowanych w ramach zaakceptowanych projektów znajdują się:

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. Wartość wnioskowanej dotacji to 53 911 118,30 zł.

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna PGE Dystrybucja S.A. Wartość wnioskowanej dotacji to 81 415 902,85 zł.

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Łódź PGE Dystrybucja S.A. Wartość wnioskowanej dotacji to 102 985 526,55 zł.

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Warszawa PGE Dystrybucja S.A. Wartość wnioskowanej dotacji to 52 412 963,63 zł.

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziału Zamość PGE Dystrybucja S.A. Wartość wnioskowanej dotacji to 46 763 137,30 zł, wymieniono.

PGE Dystrybucja rozpoczęła prace zmierzające do podpisania 5 umów o dofinansowanie projektów, których realizacja korzystnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej, zwiększenie bezawaryjności pracy sieci oraz podniesienie potencjału do przyłączania odnawialnych źródeł energii, zakończono w informacji.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews