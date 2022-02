Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Nowoczesna łączność wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas usuwania awarii, a w związku z tym przyczyni się do pewniejszych dostaw energii, podała spółka.

„Sieć łączności LTE450 to jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE. Technologia LTE zapewnia łączność głosową, a także, niezbędną w obecnych czasach, szerokopasmową. Nowoczesna sieć LTE450 i budowany system telekomunikacyjny będą wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewnią niezawodną łączność dyspozytorską i zdalną komunikację z licznikami energii” – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Plan działań PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dedykowanych energetyce. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki, podano także.

Zamówienie w ramach przetargu obejmuje dostawę i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 (produkcyjnego i testowego), umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji szerokopasmowej dla urządzeń pracujących w technologii LTE450. W zakresie podstawowym znajdują się również dostarczenie szkoleń z zakresu eksploatacji i utrzymania wdrażanych środowisk do 31 grudnia 2023 r. Ponadto, od wykonawcy wymagane będzie świadczenie usługi gwarancji i wsparcia oraz utrzymania technicznego dla wdrożonych środowisk w terminie do 8 sierpnia 2033 roku.

Obsługą teleinformatyczną Grupy PGE zajmuje się spółka PGE Systemy. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane będą przetargi, przypomniano.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Ponadto, odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat faktycznego zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m. in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii, zakończono w informacji.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews