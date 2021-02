PKN Orlen i holenderska NP Baltic Wind złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy na bazie spółki zależnej Baltic Power, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 5 lutego br. Sprawa jest w toku.

„Koncentracja polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku oraz NP Baltic Wind B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony na bazie Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która obecnie jest samodzielnie kontrolowana przez PKN Orlen. Baltic Power prowadzi obecnie prace przygotowawcze do budowy morskiej farmy wiatrowej w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze Morza Bałtyckiego. Docelowo, Baltic Power będzie prowadzić działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu oraz ewentualnie sprzedaży hurtowej energii elektrycznej uzyskanej z wyżej opisanej morskiej farmy wiatrowej” – czytamy w komunikacie.

NPBW należy do grupy kapitałowej, w której przedsiębiorcą dominującym jest Northland Power Inc z siedzibą w Toronto. Grupa Northland rozwija, buduje i eksploatuje źródła wytwarzające energię elektryczną z wykorzystaniem czystych i zielonych technologii, takich jak elektrownie wiatrowe (morskie i lądowe), słoneczne oraz konwencjonalne opalane gazem ziemnym i biomasą. Grupa Northland działa w wymiarze międzynarodowym i ma spółki zależne w Kanadzie, Holandii, Niemczech, Luksemburgu, USA, Meksyku, na Tajwanie, w Korei Płd., Wielkiej Brytanii, Japonii i Kolumbii.

W końcu stycznia br. PKN Orlen podał, że wybrał kanadyjską firmę Northland Power Inc. jako partnera branżowego przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49% udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku – na rok 2026.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews