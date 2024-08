PKP Cargo w restrukturyzacji i Koleje Mazowieckie podpisały list intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników towarowego przewoźnika, podało PKP Cargo. Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP Cargo będzie realizowany do końca br. i obejmie do 80 osób w grupach zawodowych, w których spółka prowadzi rekrutacje. To 11 list intencyjny podpisany z myślą o pracownikach spółki zagrożonych utratą pracy.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews