Grupa ZUE posiada portfel zamówień na roboty budowlano montażowe o wartości ok. 1,5 mld zł, podała spółka.

„Wartość portfela zamówień Grupy to ok. 1,5 mld zł. Większość stanowią kontrakty kolejowe, jednak zwiększa się udział kontraktów tramwajowych. Dodatkowo spółka ma złożone najlepsze oferty w dwóch przetargach, z których potencjalny przychód dla ZUE wynosi łącznie ok. 83 mln zł netto” – czytamy w komunikacie.

Spółka nadal aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym.

„Nasz bezpieczny portfel zamówień sprawia, że możemy rozważnie podchodzić do pozyskiwania nowych zleceń, bez presji wygrania przetargu za każdą cenę. Cały czas także przygotowujemy nowe oferty przetargowe na zadania infrastrukturalne, także zagraniczne” – skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

W 2021 roku działalność operacyjna ZUE skupiała się na dwóch głównych rynkach – kolejowym i tramwajowym.

„Na rynku kolejowym jesteśmy jednym z największych wykonawców. Nadal realizujemy kontrakty pozyskane w latach 2016-2017, większość z nich zakończymy w bieżącym roku. Tym samym, mniej rentowne kontrakty znikają z naszego portfela. W ubiegłym roku, w którym miało nastąpić płynne przejście pomiędzy perspektywami unijnymi, spodziewane było ogłoszenie przetargów kolejowych za kilkanaście miliardów złotych. Ostatecznie zostały ogłoszone przetargi łącznie za kilka miliardów. Oznacza to, że po ubiegłym roku mamy do czynienia z luką inwestycyjną i wzmożoną rywalizacją wykonawców o nowe zlecenia. Jest to efekt braku porozumienia w zakresie finansowania planowanych inwestycji z UE. PKP PLK zapowiada od 2022 roku ogłaszanie nowych przetargów za kilkanaście miliardów złotych rocznie, co powinno przełożyć się na stabilizację rynku. Na rynku widać pierwsze symptomy poprawy sytuacji. PKP PLK ogłosiła w tym roku już 9 przetargów na łączną kwotę ok. 10,6 mld zł” – powiedział Nowak.

Przewidując skomplikowaną sytuację na kolejowym rynku zleceń, w 2021 roku grupa była bardziej aktywna w pozyskiwaniu inwestycji na rynku tramwajowym.

„Rynek ten w poprzednim roku obfitował w przetargi, co przełożyło się dla ZUE na pozyskanie sześciu kontraktów o łącznej wartości ok. 634 mln zł. W większości są to kontrakty typu „buduj”, gdzie można po zawarciu umowy płynnie przejść do realizacji prac budowlanych. Perspektywy na rynku tramwajowym są również interesujące. Rynek nadal jest bogaty w zlecenia. Dalej składamy oferty. Chcemy przekuć nasze wieloletnie doświadczenie na rynku tramwajowym w wartość dla firmy. Rynek ten w najbliższej przyszłości podobnie jak kolej będzie jednym z czołowych frontów w walce ze zmianami klimatycznym. Jednocześnie publikujemy nasze wyniki w momencie zawirowań geopolitycznych związanych z rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Z uwagą analizujemy możliwe związane z tym wyzwania i ryzyka dla gospodarki. Wierzę, że nasza stabilna sytuacja finansowa i wieloletnie doświadczenie pozwolą nam w odpowiedni sposób poradzić sobie w obliczu widocznej zmienności i nowych ryzyk w otoczeniu gospodarczym” – podsumował prezes.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews