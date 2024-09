Powerdot planuje mieć niemal 190 punktów ładowania w galeriach i parkach handlowych w Polsce do końca tego roku, podała spółka.

Spółka uruchomiła właśnie stacje ładowania w Galerii Krakowskiej oraz w Galerii Kazimierz, dwóch dużych obiektach handlowych w Krakowie. W całej Polsce firma jest już obecna w kilkudziesięciu galeriach i parkach handlowych, a do końca roku planuje mieć ok. 190 punktów ładowania w tego typu obiektach.

„Jesteśmy dumni, że w tak ważnych punktach na mapie turystycznej i handlowej Krakowa, uruchomiliśmy infrastrukturę o zróżnicowanej mocy, dając kierowcom aut elektrycznych możliwość ich naładowania zarówno w bardzo krótkim, jak i dłuższym czasie, adekwatnie do planów, które przywiodą ich do tych dwóch największych galerii” – powiedział dyrektor generalny Powerdot w Polsce Grigoriy Grigoriev, cytowany w komunikacie.

W Galerii Krakowskiej uruchomiono trzy złącza CCS o łącznej mocy 160 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jedno złącze CHAdeMO o mocy 50 kW i dwa złącza Type 2 o mocy 11 kW. Kolejne cztery wtyczki CCS, o łącznej mocy 200 kW oraz dwie wtyczki Type 2 są w trakcie procedur związanych z oddaniem do użytkowania. Stacje znajdują się w trzech różnych miejscach, w tym jedna na dachu parkingu Galerii Krakowskiej.

W Galerii Kazimierz jest natomiast dostępnych sześć stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych, z trzema złączami CCS o łącznej mocy 150 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jednym CHAdeMO o mocy 50 kW i czterema Type 2 (11 kW).

Galeria Krakowska i Galeria Kazimierz to jak dotąd największe inwestycje Powerdot zrealizowane w tego typu obiektach handlowych. W sumie operator posiada lub jest w trakcie budowy stacji zlokalizowanych w galeriach m.in. w Opolu, Przemyślu, Jędrzejowie, Bydgoszczy, Ostródzie, Otwocku, Kościerzynie czy Kwidzynie.

„Będziemy zabiegać o kolejne lokalizacje, śledząc plany budowy galerii handlowych, gdyż są one atrakcyjnym miejscem do tworzenia stacji ładowania z uwagi na relatywnie krótki okres potrzebny do osiągnięcia rentowności. Segment ten, zwłaszcza gdy mówimy o większych obiektach, jest już dość mocno nasycony. W istniejących galeriach potrzebne są jednak inwestycje mające na celu zwiększenie liczby stanowisk do ładowania, a także zwiększanie dostępnej mocy” – dodał szef Powerdot.

Obecnie na stacjach Powerdot w całej Polsce udostępniono prawie 900 punktów ładowania (operator współpracuje też sieciami detalicznymi jak Biedronka czy Decathlon oraz z franczyzobiorcami znanych marek, np. Intermarche E.Leclerc, Auchan, SPAR).

Powerdot jest paneuropejskim operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W sumie pozyskał już ponad 465 mln euro finansowania kapitałowego i dłużnego, aby realizować swoją misję tworzenia zrównoważonej mobilności w Europie. Działając w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii i Polsce, Powerdot obsługuje ponad 7 800 punktów ładowania w ponad 1 600 lokalizacjach. Inwestor i operator jest w trakcie tworzenia kolejnych 15 000 punktów ładowania w blisko 2 700 lokalizacjach.

Źródło: ISBnews