Pozytywnie oceniane sektory pod kątem ESG (Environmental, Social, Governance) oraz zrównoważonego rozwoju przez ponad połowę badanych to sektor rolnictwa, ochrony zdrowia i farmaceutyczny, sprzedaży hurtowej oraz FMCG, zaś na pierwszych miejscach wśród najlepiej ocenionych przedsiębiorstw znalazł się Rossmann i Allegro, wynika z badania Navigator Business Consulting. W badaniu najsłabiej wypadły sektory wydobywczy oraz naftowy i gazowy, podano.

W badaniu „Indeks postrzegania ESG” zidentyfikowano kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju i ESG, na które zwraca uwagę opinia publiczna – 58% respondentów uznało dbanie o dobre samopoczucie pracowników za najważniejszy aspekt, 55% ankietowanych podkreśliło znaczenie ścisłego przestrzegania prawa i regulacji przez przedsiębiorstwa, wskazując na konieczność zgodności z prawem jako podstawowego wymogu działalności firm. Trzecim istotnym elementem, wyróżnionym przez 41% respondentów, jest zachowanie przez firmy wysokich standardów etycznych.

„Dzisiaj zaufanie do firm coraz bardziej zależy od ich działań na rzecz ludzi i środowiska. Organizacje muszą stawiać na dobrostan pracowników i tworzenie kultury organizacyjnej, która wzmacnia przestrzeganie standardów etycznych. To klucz do budowania lojalności wśród klientów i partnerów biznesowych, a także strategiczna decyzja biznesowa” – powiedział portner w firmie Navigator Business Consulting, odpowiedzialny za obszar ESG Jacek Szwarc, cytowany w komunikacie.

Na podstawie odpowiedzi respondentów, powstało także zestawienie liderów, w którym znalazły się w nim przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, od sprzedaży detalicznej po usługi finansowe, w tym w czołówce zestawienia: Rossmann (wartość indeksu 60,3%), Allegro (59,8%), Lasy Państwowe (58,9%), podano.

Najczęściej wymienianym źródłem oceny działań firm są certyfikaty zrównoważonego rozwoju oraz opinie w internecie, na które wskazało odpowiednio 43% i 38% uczestników badania. Blisko jedna piąta respondentów (18%) przyznaje, że nie podejmuje żadnych działań w celu weryfikacji informacji. 46% respondentów bardzo często lub zawsze zwraca uwagę na informacje zawarte na opakowaniach produktów lub w materiałach promocyjnych, aby ocenić ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród kobiet (48%) osób powyżej 40. roku życia (47%) oraz osób z wyższym wykształceniem (51%), wskazano także w materiale.

Z badania wynika też, że osoby powyżej 40. roku życia bardziej doceniają działania związane z ochroną środowiska (53% starszych vs. 25% młodszych) oraz zrównoważonym zarządzaniem dostawami energii i surowców – dwa razy więcej osób w tej grupie uważa to za bardzo istotne lub najważniejsze w porównaniu z młodszymi respondentami (32% vs. 16%). Tymczasem młodsze osoby poniżej 40. roku życia częściej podkreślają znaczenie uczciwej komunikacji z interesariuszami (36% młodszych vs. 22% starszych) oraz angażowania się w projekty społeczne (22% wobec 14%).

Badanie objęło 100 największych firm w Polsce, wyłonionych na podstawie XXV edycji Listy 500 „Rzeczpospolitej”, poddając je ocenie opinii publicznej pod kątem 9 aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Grupa badawcza została dobrana reprezentatywnie pod względem wieku, płci i poziomu edukacji i liczyła 3016 osób. Badanie przeprowadzono w kwietniu i maju 2024 roku, a wszystkie wywiady odbyły się online.

Źródło: ISBnews